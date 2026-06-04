Los Knicks se quedaron con el primer partido de la final de la NBA ante los Spurs

Jalen Brunson fue la figura, una vez más. Foto: NBA.

New York Knicks derrotó como visitante a San Antonio Spurs en el Frost Bank Center, 105 a 95 en la apertura de la serie final de la NBA, que se disputará al mejor de siete.

La visita remontó una desventaja de 14 puntos en el tercer cuarto.

Jalen Brunson -figura y goleador- anotó 30 puntos y Karl-Anthony Towns terminó con 18 unidades y 12 rebotes. En tanto, OG Anunoby aportó 17 puntos para Nueva York

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De esta manera, los Knicks prolongaron su gran momento en una combinación de factores del juego y emocionales que lo llevaron a sumar la duodécima victoria consecutiva en playoffs.

En los texanos, Victor Wembanyama sumó 26 puntos y 12 rebotes, pero anotó apenas 6 de 21 tiros de campo en su debut en unas Finales.

Por su parte, Stephon Castle convirtió 17, mientras que Julian Champagnie y Dylan Harper aportaron 16 cada uno.