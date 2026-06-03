Lanús jugará la próxima temporada nuevamente en la Liga Nacional

El plantel festejando el merecido título. Foto: LA.

Ese deseo que se venía postergando finalmente Lanús pudo cumplirlo esta noche, siendo campeón de la Liga Argentina y, de esta manera, obteniendo un lugar para la próxima edición de la Liga Nacional.

Después de 11 años, esta posibilidad se confirmó tras la victoria 67 a 52, frente a San Isidro, ante un colmado estadio Antonio Rotili.

Si bien Lanús tuvo un gran cierre, el inicio fue pésimo, de hecho perdió el primer cuarto 12-9.

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Los locales reaccionaron y metieron un parcial de 17-9, de todos modos, con gran personalidad, Sani sacó pecho y previo al cierre del primer tiempo respondió con un 8-0 que lo dejó arriba 32-29.

En el tercero prácticamente no se sacaron ventajas: 45-44.

El quiebre llegó a cuatro minutos del final, con el granate defendiendo muy fuerte y el renacer ofensivo, para escaparte 58 a 48, llegando a sacar la máxima de 15 y desatando la felicidad de su público.