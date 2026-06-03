Murió la locutora Marita Monteleone, la histórica voz de los teléfonos argentinos

El mundo de la locución argentina está de luto porque este miércoles falleció Marita Monteleone, la reconocida locutora conocida popularmente como "La voz del teléfono", a los 68 años de edad. La profesional permanecía internada desde hacía varios días en una unidad de terapia intensiva.

Millones de personas escucharon durante años algunas de sus frases más recordadas cada vez que realizaban una llamada telefónica. Mensajes como "La característica marcada se encuentra momentáneamente congestionada", "La característica recibida es inexistente" o "El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio" quedaron grabados en la memoria colectiva de varias generaciones.

La noticia generó conmoción entre colegas, oyentes y miles de argentinos que identificaban inmediatamente su inconfundible voz, convertida en un símbolo de las comunicaciones telefónicas del país durante los años 90 y comienzos de los 2000.

María de los Ángeles Araceli Monteleone, más conocida como Marita Monteleone, construyó una extensa y prestigiosa trayectoria en la locución argentina. Sin embargo, alcanzó una popularidad masiva cuando se convirtió en la voz institucional de ENTel y posteriormente de Telefónica. Su trabajo trascendió el ámbito técnico de las telecomunicaciones y terminó convirtiéndola en una de las voces más reconocibles del país.

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A lo largo de su trayectoria profesional, Monteleone desarrolló una extensa carrera en importantes emisoras radiales. Trabajó en Radio Mitre, Radio El Mundo —donde permaneció gran parte de su vida profesional—, Radio Del Plata, Radio Nacional y Radio La Red.

Su labor fue reconocida con numerosos premios y distinciones, entre ellos un Martín Fierro por su desempeño en locución. Además, fue declarada Personalidad Destacada de la Cultura por la Ciudad de Buenos Aires, en reconocimiento a su aporte a los medios de comunicación y a la cultura popular.

Sus últimos meses y el conflicto judicial con su hija

La muerte de Monteleone ocurre apenas tres meses después de que trascendiera públicamente el complejo momento personal que atravesaba.

La locutora se encontraba internada en el Sanatorio Centro Gallego de Buenos Aires luego de someterse a una osteotomía en su rodilla derecha. En diversas entrevistas había denunciado que, pese a contar con el alta médica desde el punto de vista motriz, no podía abandonar el centro de salud debido a una restricción judicial.

Según su versión, la medida estaba vinculada a un conflicto legal con su hija, Malena de los Ríos. Monteleone sostenía que existía una disputa patrimonial entre ambas y denunciaba que se intentaba gestionar su traslado a un geriátrico en contra de su voluntad.

El caso había tomado notoriedad pública por las fuertes declaraciones de la locutora, quien manifestó en reiteradas oportunidades su preocupación por la situación judicial que enfrentaba. (con información de NA)