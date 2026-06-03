Silbaron al director bahiense Gastón Duprat durante una entrega de premios

El reconocido director bahiense Gastón Duprat fue silbado durante la entrega de los premios Sur 2026, junto con su colega Mariano Cohn.

El abucheo ocurrió durante el homenaje que se realizó al recientemente fallecido Luis Brandoni, cuando ambos artistas fijaron una postura contraria a la que se había escuchado en toda la velada, en la que se había criticado constantemente a la política cultural del Gobierno nacional.

Justamente, en una noche marcada por discursos y palabras en contra del desfinanciamiento del Ejecutivo de Javier Milei al sector de las artes, Cohn y Duprat se posicionaron en la vereda contraria, diciendo que no estaban de acuerdo con las posturas sentadas por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina y que "se lo habían hecho saber".

La sala estalló en silbidos cuando los productores recordaron que Brandoni "fue perseguido por el gobierno peronista" y también su falta de protagonismo durante la gestión del kirchnerismo, dando a entender que fue por la postura política que el actor defendía.

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Finalmente, los aplausos llegaron luego de que Duprat y Cohn presentaran una escena de Brandoni en Mi obra maestra, en la que el actor daba su opinión sobre la muerte.

El martes, la Academia llevó a cabo la 20ª edición de los Premios Sur 2026 en el Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, en una ceremonia que reunió actores, directores y productores y destacó a las mejores producciones del último año.

El evento contó con premios honoríficos a Lucrecia Martel, Cecilia Roth y el productor Luis Alberto Scalella, y un homenaje a Brandoni, quien falleció el pasado 20 de abril. (con información de NA)