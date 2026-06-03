Una parte de Bahía Blanca estará sin agua por trabajos en la red

Varias cuadras de Bahía Blanca estarán sin agua este jueves, debido a trabajos en la red.

Desde Aguas Bonaerenses SA se informó que durante la jornada se ejecutarán tareas en la red de agua en la intersección de las calles Tucumán y Gorriti; Gorriti y Terrada, y en Viamonte y Gorriti

Mientras duren las tareas, que estarán a cargo de la empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas, estará afectado el suministro de agua en calle Viamonte, entre Castelli y Tucumán, y en Tucumán, entre Roca y Moreno.

Estas tareas forman parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

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Si bien los trabajos están sujetos a las condiciones climáticas, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.

En Bahía Blanca se recambian 84.000 metros de cañerías de agua, en reemplazo de antiguas redes de distribución, ejecutado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense a través de la DIPAC, para mejorar la prestación de agua potable.

Ante dificultades en el servicio, los usuarios pueden comunicarse al 0800-999-2272 o bien a las redes de ABSA en Facebook y Telegram.