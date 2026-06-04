"Siento que estoy jugando en el patio de mi casa", dijo Albano Costa, que regresó a 9 de Julio

"Siento que estoy jugando en el patio de mi casa", explicó Albano Costa, que el viernes por la tarde llegó a la ciudad y a la noche volvió a defender la camiseta de 9 de Julio, en el último partido de la fase regular de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata.

El juvenil de 20 años completó una temporada en Oberá, después de haber estado media de la anterior. En la Liga Nacional ingresó en siete partidos y en la Liga Próximo (ex Liga de Desarrollo) promedió 34,6 minutos y 21,45 puntos, en 36 partidos.

Su presencia con la camiseta de su club será hasta que terminen los playoffs de esta primera parte, etapa a la que 9 clasificó difrecto a cuartos obteniendo el Nº1.

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"Estoy compartiendo con mis amigos y siento que soy uno más. Intento ayudar al equipo en lo que pueda y no siento que tengo que demostrar", aseguró, hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

El regreso al club lo movilizó.

"Fue realmente muy sobre la marcha. Llegué a Bahía un par de horas antes del partido (el viernes ante Bahía Basket) y, a priori, iba a jugar 30 segundos, aunque algunos chicos estaban enfermos, mi hermano (Manuel) hizo tres faltas en el primer cuarto y entonces tuve que jugar", contó.

Y se sumó con un desafío: "El mayor de los objetivos sería intentar ganar el apertura".

Su crecimiento basquetbolístico durante el último tiempo fue progresivo.

"Cuando llegué sólo estaba con Liga Próximo, después empecé a entrenar con la Liga Nacional, ahora un poco más y, por suerte vamos subiendo escalones", reconoció.

"Estar más cerca del objetivo, que sería jugar la Liga, te motiva y te sube las ganas de seguir mejorando", agregó.

En la cancha, con Oberá, va variando su posición como base y escolta.

"Me siento cómodo y me parece divertido", contó.

De todos modos, definitivamente acá "está jugando otra liga".

"Con lo poco que viví, dos entrenamientos y un partido, en función de los espacios puedo decir que es todo muy distinto, como si fuera otro deporte. Acá es todo más compacto, es distinto y tengo que acostumbrarme. Es como aprender a jugar otro juego", comparó.

Así y todo Albano sabe que no es sencillo juagar acá.

"En el torneo de Bahía hay un gran nivel", resaltó.

Paralelamente al básquetbol, estudia a distancia Licenciatura en Ciencia de Datos.

"Obviamente la prioridad hoy la tiene el básquet, pero siempre vi el estudio como algo complementario y necesario", señaló.

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