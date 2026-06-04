Kylian Mbappé y Ester Expósito a puro amor en Ibiza: vacaciones express antes del Mundial 2026

La actriz española Ester Expósito y el jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé, fueron vistos a puro amor y disfrutando de unas minivacaciones en la isla de Ibiza días previos al inicio del Mundial de fútbol 2026.

La pareja oficializó su romance el pasado mes de marzo, luego de meses de rumores de un naciente amor entre ellos. Desde entonces, se lo ha visto compartiendo cenas, partidos y momentos cotidianos.

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Esta mañana trascendieron las románticas imágenes de la pareja en la isla, que corresponden a una escapada del 25 al 28 de mayo. Actualmente, el futbolista está en plena concentración con la Selección francesa.

La Selección francesa jugará un amistoso contra Costa de Marfil este jueves a las 16:10 y debutará en el Mundial de fútbol 2026 el próximo martes 16 contra Senegal. (NA)