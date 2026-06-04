Los Pumas 7s: "Tenemos una linda oportunidad", dijo Santiago Álvarez Fourcade

El seleccionado argentino de rugby modalidad seven iniciará este viernes la tercera y última etapa del Championship del circuito internacional, que se jugará en Bordeaux, Francia.

A diferencia de la etapa anterior se jugará viernes y sábado, día en el que quedará consagrado el campeón 2025-26. Que será el equipo que finalice primero en la tabla general de posiciones.

Justamente, mañana Los Pumas 7s iniciarán su participación frente a Alemania (10.50) y más tarde se medirán ante Francia (16.20) por el grupo C. El sábado enfrentarán a Nueva Zelanda a las 6.28.

En la previa el capitán del equipo albiceleste, en la foto de los capitanes, Santiago Álvarez Fourcade habló de las posibilidades y objetivos para esta última etapa del calendario.

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"Llegó la última foto, el final de la temporada. Que la verdad pasó bastante rápido, con momentos buenos, momentos malos, pero confiados porque vamos por el camino, siempre intentando seguir mejorando", afirmó el bahiense.

Los Pumas 7s llegan a esta etapa tras finalizar en el 3º lugar del Seven de Valladolid, lo cual mantuvo a los dirigidos por Gonzalo Gómez Cora en el 2º puesto con 34 unidades, detrás del líder Sudáfrica (38), medalla de oro en suelo español.

Justamente el combinado sudafricano le puso freno a la ilusión albiceleste en semifinales, cuando se impuso 19-7, tras acceder a esa instancia con triunfos ante Alemania (26-17), Uruguay (40-14) y Nueva Zelanda (24-0) en fase de grupos. Después le ganó a Francia en cuartos de final (21-19) y cayó en semifinales contra Sudáfrica.

"Vamos a tratar de hacerlo este fin de semana en Bordeaux, tenemos una linda oportunidad, sobre todo porque seguimos arrriba peleando el torneo. Sabemos de eso pero buscaremos mejorar nosotros", enfatizó el ex Sociedad Sportiva y CASI en declaraciones a prensa de la Unión Argentina de Rugby.

"Es inevitable no pensar en la punta del torneo, de tratar de terminar primeros. Pero buscamos no hacer foco en eso, sino pensar en los errores, momentos malos que tuvimos, tratar de corregir lo del último fin de semana. Creo que hay mucho por corregir. Hay mucho de bueno, pero también mucho por mejorar. El foco estará en eso, no tanto en salir campeón o ganar. Esa es la manera que buscaremos terminar bien esta temporada", agregó él bahiense, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.