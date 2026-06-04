Estudiantes, Liniers, L.N. Alem y Barrio Hospital buscan dar el paso y meterse en cuartos de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Estudiantes y Liniers, de visitantes, y Leandro N. Alem y Barrio Hospital jugando como locales, tienen la posibilidad de meterse hoy mismo en cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

Los cuatro ganaron los primeros partidos de las series -al mejor de tres- de reclasificación, que tendrá continuidad a las 21.

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El albo (5º en la fase regular) irá a cancha de Independiente (12º); Liniers (8º) jugará ante Olimpo (9º) en el Norberto Tomás; L.N. Alem (10º) será anfitrión ante Pacífico (7º) y Barrio Hospital (11º) recibirá a Villa Mitre (6º).

Si se repiten ganadores automáticamente se cerrarán las series y en el reordenamiento, los cruces de cuartos -a partir del lunes- serían Estrella (1º)-Barrio Hospital (11º), Napostá (2º)-L.N. Alem (10º), Bahiense del Norte (3º)-Liniers (8º) y Pueyrredón (4º)-Estudiantes (5º).

En caso de estirarse un partido más alguna serie, el o los terceros juegos irán el lunes y nuevamente habrá que reordenar los puestos para definir los cruces.

Independiente (0)-Estudiantes (1)

En el primer partido de la serie, Estudiantes se impuso por cómodo 95 a 72 (también lo había hecho en la fase regular, 91-82).

Ahora, de visita el perdió los dos últimos juegos, ante Estrella, 77-63 y frente a Pueyrredón, 83-57. De todos modos, ya ganó en el Raúl y Néstor Barral, aunque haciendo las veces de local (por goteras en el Casanova), frente a L.N. Alem, 86 a 77.

El viola, por su parte, tiene 9 derrotas consecutivas en la mochila y anotó en las últimas cinco presentaciones: 74, 77, 75, 71 y 72.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Sebastián Giannino, Néstor Schernenco y Joaquín Irrazábal.

Novedades: nada cambió en Independiente respecto del anterior partido: sin Matías Ponzoni, Alen Ríos y Martín Schmir (luxación de un hombro) y evaluarán a Luciano Figueroa, afectado de un virus.

En Estudiantes habrá cambio de entrenador por hoy, reemplazando Federico Scarpaci (habitualmente asistente) al entrenador jefe Facundo Sastre, quien fue papá.

Olimpo (0)-Liniers (1)

Liniers estableció la mayor diferencia entre los cuatro partidos de esta instancia y su victoria más abultada del torneo, venciendo a Olimpo, 89-59, al que también había superado en fase regular, 92-77.

El Chivo completó otro bloque de triunfos y derrotas bien marcado en esta foto de los 12 partidos que disputó: perdió 3, ganó 3, perdió 3 y ganó 3. ¿Romperá hoy con esta tendencia?

Los cuatro triunfos que obtuvo el aurinegro fueron de local, condición en la que cedió dos juegos. Y si bien viene de sufrir su derrota más abultada (-30), cerró la fase regular, de local, consiguiendo la victoria de mayor diferencia: 87-67 a Barrio Hospital.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Juan Gabriel⁩ Jaramillo.

Novedades: el aurinegro recuperó a Agustín Marino (estuvo con fiebre) y el que ayer no entrenó fue Andrés Bodach, también con un cuadro febril. Hoy evaluarán si está en condiciones.

En el Chivo, nuevamente no juegan Genaro Groppa, disputando la AmeriCup U18 con Argentina, y Nicolás Ramos (esguince de tobillo).

Barrio Hospital (1)-Villa Mitre (0)

Barrio Hospital festejó de visitante (69-67) y ahora obliga a Villa Mitre a repetir lo que hizo en fase regular, cuando se llevó la victoria 85 a 71.

Abrir la serie con este triunfo significó, para Barrio, ganar por segunda vez de visitante (la anterior había sido frente a Napostá), anotando su segunda puntuación más baja (la anterior, 67 en la caída ante Olimpo).

Mientras que el tricolor sufrió la tercera caída consecutiva, convirtiendo 69 (en tiempo regular ante Bahiense), 54 (ante Estrella) y 67 (contra Barrio Hospital).

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Juan Cruz⁩ Schernenco y Marcelo Gordillo.

Novedades: ambos equipos se presentan con los mismos que el primer juego: Barrio sin Esteban Benedetti y Tomás Bussetti, y la Villa con las ausencias de Alejo Blanco y Lautaro Cavero. Todos lesionados.

L.N. Alem (1)-Pacífico (0)

Leandro N. Alem fue el único equipo -en 70 partidos disputados- en llegar a las tres cifras, venciendo de visita a Pacífico, 106 a 97, con 41 puntos (4-7 en triples, 7-12 en dobles y 15-17 en libres) de Jean-Luc Wilson.

Resultó también el juego con más puntos (203), rubro en el que influyeron directamente los altos porcentajes de tres puntos: 16-28 (57%) de Alem y 14-32 (44%) de Pacífico.

Con ese espaldarazo al verdirrojo ahora le toca ser local, donde hasta el momento se repartió 3 victorias (una de ellas justamente ante el verde, 90 a 83) y otras tantas derrotas.

Curiosamente, sus dos puntuaciones más altas las consiguió frente a Pacífico: 90 y 106.

El verde, por su parte, cosechó mejores resultados de local (4-2) que de visita (1-5).

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Ramallo y Joel Schernenco.

Novedades: en el verdirrojo hoy prueban a Patricio Zapata (no estuvo el anterior por un problema en una rodilla) y el verde está completo.