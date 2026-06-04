Scaloni reservó a cuatro futbolistas por si surgen bajas de urgencia antes del debut

La Selección argentina, con Lionel Scaloni a la cabeza, informó a cuatro jugadores que fueron reservados, en caso de que un futbolista de los 26 convocados para el Mundial 2026 sufra una lesión previa al debut, para ser llamados de urgencia y unirse a la delegación que disputará el Mundial 2026.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los cuatro jugadores reservados por el cuerpo técnico argentino son el arquero Santiago Beltrán, el lateral Nicolás Capaldo, el mediocampista Máximo Perrone y el volante Emiliano Buendía. Cabe aclarar que todos fueron parte de la lista de 55 presentada en el mes de abril, pero quedaron afuera en el último recorte.

De acuerdo con las reglamentaciones vigentes de la FIFA, las selecciones tienen la facultad de realizar modificaciones de último momento de buena fe respecto de deportistas convocados al certamen hasta la jornada previa al inicio de la Copa del Mundo.

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La situación de los futbolistas de reserva presenta dos realidades distintas. Por un lado, Beltrán, arquero de River, y Capaldo, actual volante del Hamburgo alemán, ya están junto a la delegación oficial en Kansas como parte de un grupo de sparrings y alternativas de apoyo para los encuentros amistosos frente a Honduras e Islandia.

Asimismo, Capaldo se perfila como titular para el primer ensayo preparatorio debido a los problemas musculares que arrastran los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel.

Por otra parte, los casos de Buendía y Perrone requirieron un tratado distinto. Ambos profesionales recibieron el pedido de Scaloni de posponer sus vacaciones previas a la Copa del Mundo y seguir entrenando para no perder ritmo de competencia.

El delantero del Aston Villa, quien viene de obtener la UEFA Europa League, se posiciona como la variante prioritaria si Nicolás Paz no logra superar de forma correcta del golpe en su rodilla. En tanto, el volante central del Como de Italia es la alternativa directa ante la sobrecarga muscular que padece el campeón del mundo Leandro Paredes o frente a cualquier otra contingencia que altere la fisonomía del mediocampo central antes del debut en el Mundial 2026. (NA).