La Sinfónica Provincial se presentará con obras de Ravel y Mussorgsky

La Orquesta Sinfónica Provincial brindará un concierto sinfónico de gran riqueza expresiva y color orquestal. Será el sábado 6 de junio a las 20:00 en el Gran Plaza Teatro.

Esta actividad forma parte de la agenda del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Bajo la dirección del maestro titular Luis Belforte, la Orquesta Sinfónica Provincial interpretará la Suite “Mi madre, la oca” de Maurice Ravel y la célebre versión orquestada por el propio Ravel de “Cuadros de una exposición" de Modest Mussorgsky.

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Maestro Luis Belforte

Las entradas podrán adquirirse en el Gran Plaza Teatro o en boletería (de lunes a sábado de 17:00 a 20:00). Descuentos para jubilados y estudiantes, únicamente por boletería.

El programa reúne dos obras emblemáticas: “Mi madre, la oca” de Maurice Ravel, una suite inspirada en cuentos infantiles que despliega delicadeza y fantasía; y “Cuadros de una exposición” de Modest Mussorgsky, célebre por transformar en música una serie de pinturas, ofreciendo un recorrido lleno de imágenes y emociones.