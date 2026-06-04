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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 5 de junio en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este viernes 5 de junio una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 15 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será nuboso y húmedo con llovizna y bancos de niebla. El viento tendrá intensidad de suave del Sudeste. La visibilidad será regular a buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso y húmedo El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será nubosa y húmeda con bancos de niebla y se estima para media noche una temperatura de 12 grados centígrados.

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