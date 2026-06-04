Robo a la distribuidora: cayeron los presuntos boqueteros en la terminal

Tres hombres fueron detenidos esta tarde en la terminal de ómnibus, bajo sospecha de ser los autores del robo, en la modalidad de boqueteros, cometido anoche en una distribuidora de Brandsen al 700.

El operativo policial permitió, a su vez, el secuestro de valijas con una importante cantidad de dinero en efectivo -la sustracción había sido del orden de los 50 millones de pesos-, herramientas y otros elementos probatorios.

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Para llegar a los presuntos delincuentes fue clave, según se informó, el seguimiento que se hizo de los ladrones a través de las cámaras del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Al lugar del procedimiento arribaron el comisario Gonzalo Sandobal, jefe de la Policía bahiense y Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad, entre otras autoridades.

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