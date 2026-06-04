Boqueteros: los sospechosos son tres chilenos que se iban a Mar del Plata

"Este operativo terminó con la detención de tres personas de nacionalidad chilena, que se iban en un colectivo que se iban para Mar del Plata".

La información sobre los presuntos autores del millonario robo, en la modalidad boqueteros, a la distribuidora de Brandsen al 700 la confirmó Federico Montero, subsecretario bonaerense de Fiscalización y Control Policial.

"Es un procedimiento importante, por el momento que había pasado los dueños de la firma (Distribuidora Santarossa) y lo que cuesta todo hoy. Felicito en primer término al trabajo en conjunto entre la Policía y el Centro de Monitoreo. Han sido vitales las cámaras para poder llegar a estas resolución", confirmó Montero.

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Dijo el funcionario que todas las comisarías se pusieron a trabajar de manera articulada una vez conocido el delito esta mañana.

"Hace un rato alerta Monitoreo de una conducta anómala por las cámaras, que coincidía con lo que estábamos buscando, obviamente todo va a ser materia pericial. El dueño de la firma reconoció en primer término la plata", agregó.

Montero aclaró que no se descarta que los extranjeros sean autores de otros delitos bajo la misma modalidad u otra y que la fiscalía será la encargada de resolver en consecuencia.

"Tenemos la sospecha que tienen algún tipo de delito en su haber y que la fiscalía defina si son o no son", sostuvo, para agregar que evalúan "una posible conexión interna".