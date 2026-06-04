Arrestos en la terminal: "La coordinación con la policía es fundamental", dijo Martín Pacheco

"Veníamos trabajando desde hoy temprano, logramos reunir información y se le dio aviso a los efectivos policiales sobre esta gente, por lo que el resultado está a la vista", dijo el director de la Agencia de Seguridad, Emergencia y Respuesta Inmediata del municipio, Martín Pacheco, sobre el arresto de los tres sujetos sospechados de tomar parte en el millonario robo a una distribuidora.

El operativo se produjo en la terminal de colectivos local, a pocos metros de la sede del Centro Único de Monitoreo, cuando presuntamente pretendían dejar la ciudad con destino a Mar del Plata.

El funcionario comentó que las cámaras pudieron reconstruir movimientos que los aprehendidos habían realizado anoche en un sector de la ciudad.

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"Los operadores advirtieron movimientos sospechosos y se hizo el seguimiento. Se pudo establecer dónde habían alquilado el auto, qué habían hecho, y finalmente se logró identificarlos en la terminal con una mochila".

Agregó que "compartimos las imágenes con la policía y se avanzó. El trabajo del monitoreo es muy importante y fundamental la coordinación con la fuerza para tener más seguridad".

Respecto a los individuos, consideró que "son personas que vienen, cometen el ilícito y se van de la ciudad. No habíamos tenido este tipo de casos en el último tiempo. Con las cámaras y el trabajo policial son hechos que se pueden resolver".