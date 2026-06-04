"Creemos que tenían conocimiento", dijo el dueño de la distribuidora

"Me sorprende un poco porque anoche se había disparado la alarma, pero me dijeron los de Vigilán que estaba todo bien, me fui tranquilo a casa y llego esta mañana y me encuentro con lo que pasó", declaró Osvaldo Santarossa, dueño de la distribuidora que fue blanco de boqueteros.

Dijo el empresario que los delincuentes ingresaron por los techos de su oficina y bajaron mediante una soga. "Se cruzaron a la oficina de enfrente donde tenía todo el dinero para pagar sueldos y proveedores", declaró.

En ese mismo sentido, el denunciante sostuvo: "Creemos que tenían conocimiento, que sabían dónde está la oficina con la plata. Por la fecha (de pagos), deduzco que sabían y en qué parte se guardaba y por dónde se podía entrar".

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Si bien Santarossa no dio detalles del monto sustraído y se limitó a decir que era "bastante", algunas versiones dan cuenta que le llevaron unos 50 millones de pesos.

"Era dinero para abonar los sueldos, para depositar y para pagar a los proveedores. Quedó el dinero de cambio, unos 10 millones de pesos, que para mi no tuvieron tiempo suficiente, porque cuando se dispara la alarma, subieron rápido", detalló.

Santarossa dijo que hacía tiempo que no tenían un delito de estas características y que no sabe cómo ajustar más las medidas de seguridad.

"Tenemos cámaras, vigilancias, pero vamos a ver lo que podemos hacer, no sabemos qué podemos hacer", finalizó.