Murió José Sanfilippo, gloria de San Lorenzo y uno de los máximos goleadores del fútbol argentino

(Noticia en desarrollo)

José Francisco Sanfilippo murió este jueves en Buenos Aires, a los 91 años. Así lo confirmó esta mañana el diario "La Nación" a partir de ser ratificada la noticia desde San Lorenzo de Almagro, club del que a partir de hoy se transformó en leyenda.

“El Nene” fue sinónimo de gol por ser un delantero implacable: aún hoy sigue siendo el máximo artillero de la historia del Ciclón, el club con el que ganó varios títulos y donde desarrolló la mayor parte de su carrera.

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Jugó en la Selección Argentina los Mundiales de Suecia (1958) y Chile (1962). Además fue el sexto máximo goleador del fútbol argentino en la era profesional (anotó 344 goles en 484 partidos).

Surgió de las inferiores de San Lorenzo, con el que debutó el 15 de noviembre de 1953 contra Newell's Old Boys en Rosario. Pasó a Boca Juniors en 1963, desde donde más tarde fue transferido a Nacional (Uruguay). Luego jugó en Banfield (1966) y tras dos temporadas fue transferido a Bangú (Brasil), desde donde fue cedido al Esporte Clube Bahía.

Tras su paso por el campeonato brasileño regresó a San Lorenzo en 1972. En los años siguientes se convirtió en entrenador de Vélez Sarsfield (1976), aunque despuntó el rol de jugador por un par de años más, llegando a jugar en Primera D con San Miguel.

Sanfilippo finalizó su etapa como jugador en 1978.

El polemista verborrágico en el que se convirtió décadas después de su retiro como futbolista no tapa al jugador brillante, al hombre que dentro del área resolvía en décimas de segundos, al artista que gastó las gargantas de Boedo hasta llegar a la impresionante cifra de 205 tantos con la camiseta azulgrana. (La Nueva./La Nación).