Identificaron a los presuntos boqueteros y confirmaron el dinero secuestrado

La Policía confirmó que los tres hombres detenidos en la terminal de ómnibus San Francisco de Asís, en vinculación con el robo tipo boqueteros en una distribuidora local, son de origen chileno y tenían gran parte del dinero sustraído en su poder.

Desde la comisaría Primera los identificaron como Leonel Antonio Villa Villa, de 42 años, Pablo Andrés Castillo Antipe (44) y Camilo Germán Pardo Villarroel (33), todos con domicilio en la ciudad trasandina de Temuco.

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Los tres estaban a punto de tomar un micro hacia la ciudad de Mar del Plata, con el botín en su poder, cuando se produjo la detención, de la que tuvieron activa participación los comisarios Cristian Lombardo y Hernán Taccari, de las seccionales Primera y Segunda, así como su personal y otras dependencias.

En un valija les secuestraron fajos de dinero en efectivo por un total de 35.995.730 pesos de moneda nacional, dinero que fue reconcido por las autoridades de la distribuidora Santarossa, a partir de algunas inscripciones en los fajos.

Trascendió que el monto de lo robado superaría los 40 millones de pesos, con lo cual no se descarta que alguna conexión local de los tres arrestados podría haberse alzado con el resto.

En la terminal también secuestraron un handy (inhibidor), herramientas varias de corte con signos de haber sido utilizadas en el cielorraso del comercio, guantes y capuchas.

Las prendas secuestradas, a su vez, son las utilizadas para cometer el hecho según el análisis fílmico como así también las herramientas.

Además de las imputaciones por robo doblemente agravado por efracción y por cometerse en poblado y en banda, a los extranjeros se les iniciaron actuaciones por cohecho, porque quisieron coimear a los primeros policías que llegaron a interceptarlos.