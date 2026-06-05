El Nacional, Comercial, Velocidad y Argentino ya golpearon y quieren entrar en los cuartos de la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comercial, Velocidad, Argentino y El Nacional, todos como visitantes y luego de ganar el primer juego, intentarán hoy mismo meterse en cuartos de final, cuando se disputen los segundos partidos correspondientes a las series de Reclasificación -al mejor de tres- de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Se enfrentarán, desde las 21, Espora (12º)-Comercial (5º), Bahía Basket (11º)-Velocidad (6º), La Falda (10º)-Argentino (7º) y Ateneo (9º)-El Nacional (8º).

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Los cuatro locales tendrán la obligación de ganar para estirar las series. En ese caso, de ser necesario tercer partido, se disputará el próximo martes.

En tanto, si se cierran 2-0 las cuatro series, el martes comenzarán los cuartos de final.

A esa instancia accedieron directamente 1º) 9 de Julio, 2º) San Lorenzo, 3º) Sportivo Bahiense y 4º) Altense.

Ateneo (0)-El Nacional (1)

Se enfrentaron en la última fecha de la fase regular y coincidieron en el cruce, en ambos casos con victoria de El Nacional, como local: 60-58 el viernes y 78-73 el martes, en el inicio de la serie.

Esta mínima ventaja que logró el equipo bahiense como local, tendrá que confirmarla de visita ante un rival que si bien ganó uno de los últimos ocho partidos, potencial no le falta para poder revertir la situación.

Cancha: Luis Polizzi (Ateneo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.

Novedades: el equipo puntaltense tiene todo a disposición y El Nacional nuevamente no cuenta con Iñaki Errazu (rodilla).

Espora (0)-Comercial (1)

Comercial va a cancha de Espora, donde ya ganó en fase regular (85-51) y ahora con la tranquilidad de estar 1-0 (76-67). El local, la única victoria que consiguió fue de visitante ante La Falda.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Sebastián Arcas, Juan Gabriel Jaramillo y Francisco⁩ Irrazábal.

Novedades: los locales continúan sin Juan Ignacio Schiebelbein (viaje). La visita, en tanto, sigue sin Federico Lambrecht (hombro), Manuel Maina (aductor) y se sumó Giuliano Barcala (esguince).

Bahía Basket (0)-Velocidad (1)

Con mayor cantidad de antecedentes positivos que negativos Velocidad visita a Bahía Basket. Le ganó como local 69 a 61, fue la cuarta victoria en las últimas cinco presentaciones y festejó en las dos más recientes como huésped, ante Argentino y Comercial.

Bahía Basket, en tanto, tiene a favor que ya le ganó en el Dow a Velocidad y que en su última presentación en su propia cancha obtuvo la segunda victoria, ante Espora.

Cancha: Dow Center (Bahía Basket).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sam Inglera⁩ y Leonardo Bressan⁩.

Novedades: en Bahía no juega nuevamente Bruno Giglliotti (desgarro) y Velo está sin Gastón Berdini (viaje) y tiene en duda a Bruno Mandolesi (aductor).

La Falda (0)-Argentino (1)

Anotando 86 y en dos oportunidades 83 le alcanzó para ganar a Argentino en tres de las últimas cuatro presentaciones. Justamente las dos de 83 fueron ante La Falda (fase regular y el primero de la serie, 83-73 y 83-63, respectivamente).

El local, en sus últimas cinco presentaciones, todas derrotas, promedió 63,4 puntos a favor.

Cancha: Lili Pisani (La Falda).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: los dos equipos están completos. En Argentino vuelve a dirigir Andrés Iannamico, quien estuvo de viaje y fue reemplazado dos partidos por Matías Ticozzi.



