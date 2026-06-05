Universitario "B", el primer campeón "del agua" y el sueño de ser de oro: "Queremos pelear en lo más alto"

Valentina Yatzky, capitana de Uni B, festeja con la bandera en alto junto a sus compañeras y amigas. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva y gentileza Universitario

Universitario "B" se transformó en el primer campeón de la temporada, al quedarse con la Copa de Plata del Torneo Apertura en Primera de Damas de la Asociación Bahiense de Hockey, redondeando un gran comienzo de año y extendiendo lo muy bueno hecho en 2025.

El triunfo ante Sociedad Sportiva "B" en la final de los playoffs, lo coronó como el mejor equipo del certamen y le dio la chance de jugar por el ascenso a la Copa de Oro.

"Es una locura todo", resumió la capitana del equipo, Valentina Yatzky, en diálogo con La Nueva.

La victoria 3 a 0 ante el Blanco (goles de Luisina Albanece -2- y Felicitas Ramos León) en el partido decisivo fue, en definitiva, el cierre de un gran torneo para el albirrojo, que en semifinales eliminó a Villa Mitre (4 a 0) y previamente había sido el mejor equipo de la fase regular con 5 éxitos y una sola derrota. En total marcó 26 goles y sólo recibió 4 en lo que va del 2026.

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"Hablamos mucho con las chicas de que ya habíamos jugado contra Sportiva y le habíamos ganado 4 a 0 (en la primera etapa), estábamos muy confiadas de nuestro juego. Sabíamos que podíamos ganar, pero no nos teníamos que confiar porque nos podían plantear algo diferente. Nos preparamos muy bien, desde el lado nuestro muy comprometidas con el entrenamiento y también desde el trabajo del cuerpo técnico. Fue algo que estábamos esperándolo todas, y creo que fue muy merecido porque supimos mantenernos primeras en la tabla. Estamos muy contentas y orgullosas", remarcó Valen.

"Fue un partido muy peleado, creo que hasta que supimos relajarnos y poder hacer nuestro juego realmente", admitió.

Todo este se dio en un contexto especial, ya que Uni, por ser el mejor de la etapa clasificatoria, tuvo la chance de definir como local.

"Hubo un montón de gente, de apoyo de otras categorías, familias, amigos, que eso además de motivarte también juega. Fue mucha adrenalina", admitió Yatzky, quien disfrutó de su primer torneo en el plantel superior.

"Ganar fue un alivio tremendo, siempre hay momentos en los partidos que nos vamos de la cabeza y perdimos en parte nuestro juego, pero creo que nos supimos mantener firmes y guiadas en lo que nos propuso Thiago (Bonifazi, el DT)", insistió.

Si a todo lo que disfrutó Uni le faltaba algo era conseguir esta primera vuelta olímpica en la flamante cancha con base de agua del club, que es además la única de estas características en la ciudad.

Por lo que, en definitiva, se trató del primer campeón en esta superficie en tierras bahienses.

"Eso fue otra parte de la locura, porque nos pusimos a pensar y fuimos las primeras campeonas de la cancha de agua y eso nos recontra enorgullece; fue una de nuestras motivaciones en la previa. Poder jugarlo en nuestra cancha de agua, con todo lo que significa ese logro para el club, que fue algo en familia, en conjunto, poder tener esa cancha y poder salir campeonas en esta cancha, que se inauguró este año, fue una de las locuras más grandes de este campeonato", reconoció Valen, quien comenzó a jugar en el club con 7 años y con 19 disfruta de su estreno en Primera.

-¿Ya cayeron de lo que tienen en su club?

-Cuando te parás a pensarlo es un cambio terrible para el hockey bahiense, pero ya pasaron algunas semanas y se va naturalizando. Al principio era como "¡wow!", cuando prendían los regadores o las luces nos quedábamos embobados mirando. Creo que ya lo empezamos a naturalizar un poco, pero siendo conscientes de la locura que significa para el club.

-¿Qué creés que tuvo el equipo para conseguir esto?

-Creo que es algo que identifica al club en general: la amistad que se forma en el equipo. Yo conocía a algunas chicas y a otras no, pero fue inmediato la integración con el grupo. Se los dije antes del partido a las chicas, que el grupo es lo que me motiva a seguir jugando al hockey hoy en día, y en seguir adelante. El club parece una familia enorme y es algo que nos identifica mucho, siempre lo voy a decir. En todos los equipos que integré pasa, es una confianza que te impulsa a seguir adelante, nos da fuerza como equipo y tener esas ganas para seguir metiéndole y ser cada vez mejor.

-¿Y qué las identifica desde lo deportivo puntualmente?

-Creo que estamos muy formadas en todas las posiciones, somos muy fuertes defendiendo y muy intensas atacando. Y pudimos ser bastante efectivas en los cortos, que es uno de nuestros fuertes. Cuando estamos confiadas en nosotras mismas creo que tenemos capacidades y habilidades en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque.

-¿Cómo tomaste ser capitana en tu primer año en Primera?

-Eso fue una locura. Fue todo muy rápido, yo conocía a alguna de las chicas, el año anterior fue capitana pero del Sub 19. Pasé con algunas amigas a Primera, pero había muchas que no conocía, eso me recontra emocionó y sorprendió. Me puso muy contenta que chicas que no me conocían hayan confiando en mí y las que me conocían me hayan demostrado esa confianza de que yo podría ser buena capitana.

Valentina Yatzky, capitana de Universitario "B".

-¿Considerás que esa confianza que te dieron impacta positivamente en tu juego?

-Las chicas siempre me demuestran esa confianza y eso ayuda a mi juego. Siempre tengo a una compañera motivándome y es algo que mantengo en alto y ayuda a mi juego. Me hacen ser mejor.

-¿Te gusta ser capitana?

-Sí, me gusta.

-Porque a veces te genera otras obligaciones, responsabilidades o preocupaciones ese rol...

-Sí, obvio. Pero me gusta tener el vínculo y que las chicas tengan confianza en contarme cualquier cosa y adentro de la cancha motivar. Soy muy gritona jaja. Siempre les aclaré que me paren el carro (sic) si en algún momento les molesta, pero siempre me dicen que antes les faltaba un poco eso y desde que estoy las vuelvo locas y les sirve.

Thiago Bonifazi, entrenador de Universitario "B".

-¿Cómo es Thiago como entrenador?

-Nunca lo había tenido, pero la verdad que es muy prolijo, cumple con todas las condiciones de entrenador. Además, es muy compañero. Al ser casi de nuestra misma edad compartimos muchas situaciones, pero cuando se tiene que poner en rol de entrenador lo hace. Creo que tiene las mismas ganas de ascender que nosotras, estamos todos muy enfocados en el mismo camino. Creo que hay mucha confianza entre las jugadoras y el entrenador y creo que es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Entiende mucho el juego, las charlas son casi de jugador a jugador.

Este título conseguido por Uni se suma al campeonato y ascenso logrado el año pasado desde la Copa de Bronce, año que terminó con 21 triunfos y un empate.

Pero además, el reciente título le da la chance de jugar por la promoción en busca de un lugar en la Copa de Oro, el torneo que reúne a los 7 mejores equipos de la ABH.

Esto lo definirá en un cruce ante el séptimo equipo de la división superior, que será El Nacional "A" o Independiente de Coronel Dorrego, la semana venidera.

"Ya empezamos a enfocarnos en eso. De no relajarnos porque se viene otro partido importante y esto no terminó acá. Estamos todas enfocadas en llevar al club a lo más alto", avisó Valen.

Valentina celebró junto a su familia el titulo.

El plantel festejó en el emblemático mástil frente al Teatro Municipal.

-¿Es algo con lo que sueñan?

-Es algo que se planteó a principio de año. Las chicas el año pasado estaban en Copa de Bronce y el cuerpo técnico propuso ascender, obviamente que queremos pelear en lo más alto. Obvio que hay equipos en la A, como Uni, Monte o Pacífico son equipazos y nos va a re costar en caso de llegar, pero preferimos eso: pelear contra los mejores.

-Es lo que te hace mejorar, en definitiva...

-Sí, obvio y creo que lo de la cancha de agua también nos hace mejorar nuestro juego entrenamiento a entrenamiento, creo que podemos batallar en la A y esperemos que se nos de. Sino seguiremos haciéndolo en la Copa de Plata.

*El plantel campeón

Jugadoras: Luisina Albanece, Manuela Hernando, Aldana Lambrecht, Pierina Luque, Lucía Palmieri, Felicitas Ramos, Morena Rasquete, Delfina Rebolledo, Agustina Reser, Delfina Robilotte, Brenda Schetizner, Úrsula Schetizner, Manuela Schettino, Carmela Scoccia, Valentina Yatzky, María Ayelén Zabalegui, Martina Garza Veiga, Amparo Haddad y Valentina Martínez.

Entrenador: Thiago Bonifazi

Asistente: Ruffo Cáceres