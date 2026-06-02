Torneo Apertura: Universitario "B" ganó la Copa de Plata y es el primer campeón del año

Universitario "B" se transformó en el primer campeón de la temporada en primera división de la Asociación Bahiense de Hockey, al ganar la Copa de Plata en Damas.

El albirrojo venció a Sociedad Sportiva "B" en la final de los playoffs, por 3 a 0, y se quedó con el Torneo Apertura.

Los goles del título los anotaron Luisina Albanece, a los 16 y 33 minutos, y Felicitas Ramos León, a los 39.

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Previo a este duelo, las Pirañas habían superado a Villa Mitre en semifinales, ganando por 4 a 0.

Mientras que en la fase regular había sido el mejor equipo, con 5 éxitos y una sola derrota.

*Copa de Oro

En la definición de la Copa de Oro, Atlético Monte Hermoso venció a Pacífico "A" en semifinales.

El elenco del balneario se impuso por 2 a 1, con festejos de Antonella Cárdenas y Lucía Alejo.

De esta manera Monte, definirá el título ante Universitario "A" que en semifinales dejó en el camino a Argentino "A", derrotándolo por 2 a 0.

La final de los cruces se jugará en cancha de Uni, que tendrá ventaja deportivo por haber sido el mejor de la fase regular.

Por lo que en caso de ganar será campeón y se se impone Monte habrá una definición extra en escenario neutral.

*Copa de Bronce

Argentino "B" forzó la final extra de la Copa de Bronce, al derrotar a Sporting en el partido que definió los cruces.

El Azul venció al elenco puntaltense por 3 a 0, con goles de Candela Riffo, Josefina Llorens y María Fernanda Iglesias y se jugará otro partido para definir al campeón.

El partido decisivo será ante Palihue, que luego de ser el número 1 de la etapa regular cayó en el primer cruce frente ante el propio Sporting.

*El clásico, a extra

El Nacional venció a Universitario por penales y también forzó la final extra en la rama masculina.

En un partido muy emotivo y lleno de tensión, el Celeste se quedó con el clásico en la cancha de agua, que lució con un muy buen marco de público en el complejo albirrojo.

Tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular, Nacio se impuso por shoot out por 3 a 2, para llevar la definición a un nuevo partido, que se disputará en escenario neutral.

Los goles en el tiempo regular los anotaron Mirko Poklepovic (para Uni, a los 39 minutos) y Román Weinbender (para El Nacional, a los 56).

Luego, en los penales, para la visita anotó Hernán Molina (de penal tradicional), Baltazar Agudiak y Luciano Donati; y para el dueño de casa lo hizo Ezequiel Múñoz y Thiago Bonifazi.