Argentina volvió a lo más alto del Ranking FIFA: ¿buena o mala noticia de cara al Mundial?

El panorama del fútbol internacional sufrió un fuerte sacudón con las últimas novedades en los campos de juego europeos.

Con el reciente empate de España 1-1 frente a Irak (gracias a los goles de Torres y Doski) y la sorpresiva derrota de Francia por 1-2 ante Costa de Marfil (donde anotaron Cherki para los franceses, y Guéla Doué junto a Diallo para los africanos), la Selección Argentina escaló posiciones de manera inmediata. De esta forma, el conjunto albiceleste alcanzó la cima del escalafón mundial en tiempo real.

Con estas actualizaciones, Argentina se ubica en el primer puesto con 1874.81 puntos, superando por un estrecho margen a España, que quedó como escolta con 1873.01 puntos, y a Francia, que descendió al tercer lugar con 1869.43 puntos.

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El dato alarmante y la maldición del número uno

A pesar de la alegría estadística que significa mirar a todos desde lo más alto, la noticia enciende las alarmas en el bando argentino si se analiza desde una perspectiva histórica de cara a la Copa del Mundo.

Existe un antecedente sumamente preocupante para las selecciones que ostentan esta condición de privilegio antes de la gran cita, ya que nunca en la historia logró ganar el Mundial el equipo que llegó al torneo como número uno del Ranking FIFA.

Esta curiosa "maldición" estadística ha derribado a grandes potencias en las ediciones anteriores y se transforma en un peso extra para el combinado nacional. Con el liderazgo absoluto ya consolidado en los registros oficiales, el gran desafío para el cuerpo técnico y los jugadores argentinos de cara al futuro será romper con este mito histórico y demostrar que las estadísticas previas están hechas para quebrarse en el campo de juego.