Franco Colapinto, en la antesala de Mónaco: "Es la carrera que todos quieren ganar"

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Mónaco, una nueva cita de la temporada de la FÓRMULA 1 en la que intentará confirmar su gran presente.

El piloto argentino, que cumplió 23 años la semana pasada, busca cosechar una buena actuación en el circuito callejero que abre la parte europea del calendario.

"Venimos bien, Mónaco es una pista muy específica. Hay que construir el fin de semana, es una pista que requiere mucha confianza. Hay mucho por trabajar, fue todo bastante bien en cuanto a preparación", señaló Colapinto.

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"En Mónaco nuestro auto puede andar bien. Es muy importante arrancar bien y mantenerte; si arrancás atrás es más difícil hacerlo", agregó el piloto argentino en diálogo con ESPN.

"Ganar acá es único, es la carrera que todos quieren ganar. Es importante para los sponsors, para los jefes. Mónaco es el show más grande del año, da muchas satisfacciones. Es un circuito histórico y especial, da una sensación diferente", añadió Franco Colapinto.

"Si largamos entre los primeros 10 vean la carrera, si no ni la vean, ja", bromeó el piloto argentino de Alpine.

Por último, Franco Colapinto le dedicó un párrafo a la Scaloneta: "Vamos a bancar a Argentina en el Mundial".