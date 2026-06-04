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Villalonga: intentó robar una bicicleta y un auto y fue aprehendido

Los dos delitos, sucesivos, se produjeron a plena luz del día. El acusado tiene 27 años.

Personal de la Subestación de Policía Comunal de Villalonga procedió a la aprehensión, durante la mañana de ayer, de un hombre de 27 años por tentativa de hurto automotor y de una bicicleta, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Patagones.

El hecho ocurrió pasadas las 9, en inmediaciones a la calle Brasil, cuando personal policial tomó conocimiento de la sustracción de una bicicleta del interior del patio de una vivienda. 

Rápidamente los uniformados lograron dar con el hombre -no identificado-, quien se movilizaba a bordo del rodado sustraído, siendo aprehendido inmediatamente y trasladado a sede policial. 

Posteriormente se presentó una mujer en la dependencia policial de Villalonga denunciando la sustracción de su auto, el que se encontraba estacionado fuera de su domicilio, siendo hallado a los pocos minutos por el personal policial, estableciéndose que el autor del hecho sería el mismo sujeto aprehendido. 

En el hecho tomó intervención Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y la Ayudantia Fiscal del partido de Patagones, ambos del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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