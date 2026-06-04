El Parque Industrial de Carhué ante un modelo de desarrollo y gestión formal

Su visión y los avances significativos en la gestión y desarrollo del Sector Industrial Planificado de Carhué, brindó el director de Producción de la secretaría de Producción y Desarrollo Sostenible del municipio de Adolfo Alsina, Guillermo Besagonill.

El funcionario destacó un enfoque profesional y su compromiso con el crecimiento ordenado del sector. También subrayó la importancia de este espacio para el futuro económico del distrito.

"Nuestra estrategia es generar un polo de sinergia entre las empresas dentro del sector planificado, fomentando la creación de más empleo, el ingreso de clientes y proveedores, y el surgimiento de nuevas oportunidades de negocio entre ellas", señaló.

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Desde su rol, dijo, impulsó una gestión estratégica y formal para el Parque Industrial de Carhué. "Nuestro objetivo primordial pasa por generar un entorno propicio para la inversión y la creación de empleo, bajo criterios de profesionalización y estricto cumplimiento legal", aclaró.

A la hora de realizar un pormenorizado análisis y potencial de crecimiento con Infraestructura clave en el sector, recordó que el trabajo comenzó con un diagnóstico técnico exhaustivo de los 27 lotes que componen el parque. De estos, 26 han sido identificados como plenamente desarrollados, mientras que uno está destinado a equipamiento comunitario.

"Este análisis fue el punto de partida de un plan de mejora integral que incluye la posibilidad de una dársena de seguridad, una garita de ingreso con seguridad permanente, el cambio y modernización de luminarias y el estabilizado de las calles internas. Además, estamos impulsando que las empresas instaladas cuenten con carteles identificatorios claros y exhiban su información corporativa y certificaciones (como normas ISO) al ingresar a sus instalaciones, lo que eleva el estándar de profesionalismo del parque", indicó.

Sostuvo que la conformación y operación del Consorcio del Parque Industrial es fundamental en este proceso, ya que su existencia es un pilar determinado por la ordenanza municipal y un requisito indispensable para avanzar en la profesionalización y el desarrollo continuo del mismo.

"Este diagnóstico nos permite tener una visión clara del potencial y de los recursos disponibles para futuros proyectos”, explicó el funcionario.

Actualmente, el Parque Industrial cuenta con seis empresas en funcionamiento que, ocupando varios lotes, ya contribuyen activamente a la economía local; dos lotes aprobados para desarrollo, próximos a iniciar actividades; seis expedientes a la espera de aprobación en el Concejo Deliberante, que representa nuevas inversiones y proyectos en línea con los criterios legales vigentes; además de cinco lotes a disposición de nuevos interesados, proyectando un crecimiento sostenido.

La gestión del Parque Industrial, sintetizó Besagonill, se caracteriza por una sólida colaboración con diversas entidades, lo que potencia su desarrollo y garantiza su formalización. "Trabajamos estrechamente con la subsecretaría de Industria y PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, liderada por Mariela Bembi, y a través del Director de Desarrollo Industrial, Eduardo Mari. Hemos avanzado en la documentación de un Aporte No Reintegrable (ANR) del programa ArriBA Parques para financiar mejoras de infraestructura", dijo Besagonill.

Por otra parte, destacó la alianza con la cooperativa Clerysa, cuyo equipo de ingeniería civil ha sido fundamental en la certificación y planificación de la distribución eléctrica.

Hacia una Regionalización productiva y atracción de inversiones

La visión de Besagonill fue más allá del ámbito local, buscando una regionalización que fortalezca el sudoeste bonaerense. "Cuando nos propusimos la incorporación de la Unión Industrial de Bahía Blanca a nuestra planificación, sabíamos de su importancia. Sin embargo, nos sorprendimos gratamente con la evolución y el interés de más Intendentes en sumarse a este convenio marco de colaboración para potenciar los parques industriales del sudoeste", comentó.

Finalmente aclaró que el objetivo de su área municipal pasa por consolidar el Parque Industrial de Carhué como un nodo logístico clave, capaz de atraer nuevas inversiones que dinamicen la economía y generen oportunidades de empleo del distrito.

"Seguramente estaremos articulando con cada empresa y cada proveedor que desee sumarse a la economía regional. Este proceso de desarrollo formal no solo se traduce en el cumplimiento de normativas, sino en la apertura de puertas para que más empresas elijan Carhué como su lugar de crecimiento", acotó.

''Estamos demostrando que, con planificación, transparencia y un fuerte trabajo interinstitucional, podemos construir un futuro productivo sólido para nuestra comunidad", concluyó Besagonill.