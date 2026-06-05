Pierucci: "Lo importante es volver a juntarse, compartir un vestuario y ponerse la camiseta que uno quiere"

El fútbol Senior de la Liga del Sur sigue su camino con el desarrollo del certamen Apertura. Se jugó la 6ª fecha y Sansinena bajó al puntero Sporting tras vencerlo 3 a 1. Y el atacante Marcos Pierucci se destacó marcando por duplicado para el elenco de Cerri.

"Lo importante es volver a juntarse, a compartir un vestuario y a ponerse la camiseta que uno quiere. Volver a jugar en una cancha de once, aunque siempre está lo competitivo porque uno se quiere ganar. Pero disfrutamos mucho del fútbol y de los amigos", expresó Pierucci en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 15 a 16.

"Lo que más se extraña es el folklore. La de juntarse una hora antes en el vestuario. Pero ahora estamos jugando en horarios nocturnos que nosotros nunca habíamos teníamos la posibilidad en la Liga del Sur. Es lindo volver a recordar los lindos momentos", agregó Marcos.

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