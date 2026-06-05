"Misa ricotera", pogos, canciones y lágrimas para darle la despedida al Indio Solari

La noticia de la muerte de Carlos “Indio” Solari sacudió a la Argentina y desató una ola de homenajes espontáneos en todo el país. Pero hay muchas convocatorias que ya se volvieron virales y prometen ser el epicentro del adiós.

Además se confirmó que la despedida del Carlos el "Indio" Solari se llevará a cabo este domingo en un lugar y hora aún por definir.

Así lo estableció la familia del músico que falleció este jueves, a los 77 años, por un ACV mientras transitaba la enfermedad de parkinson.

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"Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana (sábado) confirmaremos el lugar y la hora", indicó la cuenta oficial del Indio en redes sociales.

Esta noche, en tanto, la despedida del ídolo sumó una de las postales más emblemáticas de la cultura ricotera cuando comenzó a sonar "Ji ji ji" y miles de fanáticos improvisaron un pogo en el centro de la Plaza de Mayo.

El clima festivo dio paso la emoción y los presentes cantaron el Himno Nacional Argentino.

Luego de descartar el Congreso y la Casa Rosada, el Gobierno puso a disposicion Tecnópolis para velar al Indio Solari.

Según pudo confirmar TN, el Ejecutivo se comunicó con la familia del músico para ofrecer el predio para llevar a cabo el velatorio del artista. Hasta el momento no hubo respuesta.

En Córdoba, los fans del Indio se autoconvocaron en el Patio Olmos para despedirlo con cantando sus canciones, agitando banderas y celebrando con mucha emoción.

La intendencia de La Plata decretó tres días de duelo por el fallecimiento del cantante, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. La medida fue dispuesta por el intendente Julio Alak y destaca el profundo vínculo del músico con la capital bonaerense, donde pasó su infancia y cursó sus estudios.

En los fundamentos del decreto, el municipio remarcó que su muerte provocó "enorme tristeza y conmoción" entre miles de seguidores que encontraron en sus canciones una voz propia y un símbolo de resistencia cultural.

Además, resaltó el legado artístico del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, al que definió como un referente de la cultura nacional y popular y uno de los artistas más emblemáticos de las últimas décadas. (Fuente: TN).