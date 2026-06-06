Un estreno para los fans de Keith Jarret, en el ciclo Amantes del Cine

Esta semana el Círculo De Amantes Del Cine estrenará 'Köln 75', del realizador alemán Ido Fluk. Se trata de un film acerca de cómo se gestó en 1975 el concierto del pianista norteamericano Keith Jarret en la ciudad alemana de Colonia, que en Alemania se destaca por haber sido, según las crónicas, el mayor concierto organizado por una persona en solitario: la fan adolescente Vera Brandes.

" 'Köln 75' es un simpático producto que se degusta con ligereza y agrado, sin eludir la crítica social, y que ofrece pasajes disfrutables no exentos de cierta emoción y suspense. Hagan el amor y no la guerra, y háganlo con música". (Fernando Mircala, en cualia.es)

-Premio de la Crítica en los Saint Jordi de Barcelona 2025.-Premio al Mejor Protagonista ( Mala Edme) en los German Screen Actors Awards 2025.

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Köln 75, será estrenado este domingo 7 y el martes 9 de junio, en el Cine Visual a las 19:30.