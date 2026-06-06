Con un bahiense en cancha, Quimsa y Gimnasia (CR) empiezan a definir al campeón de la Liga Nacional

Lema, Victoriano (Quimsa) y Favarel y Dato (Gimnasia) posaron en la previa de la final. Foto: LNB

Quimsa (Santiago del Estero), con el bahiense Fausto Ruesga, y Gimnasia (Comodoro Rivadavia) comenzarán a disputar desde hoy la final de la Liga Nacional de Básquetbol, temporada 2025-26.

El primer punto de la serie se jugará desde la 19 en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, será dirigido por Alejandro Chiti, Fernando Sampietro y Danilo Molina y podrá verse por TyC Sports.

La llave se disputará al mejor de siete encuentros, con ventaja para La Fusión, ya que terminó primero en la fase regular por delante de los chubutenses.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El segundo duelo irá nuevamente en Santiago, el lunes a las 21 (ver agenda completa abajo) con Fabricio Vito, Oscar Brítez y Alejandro Zanabone como jueces.

*Cómo llegan

Brandon Robinson, el "Chef" que hace soñar a Quimsa.

Quimsa tuvo una franca mejoría desde la llegada de Lucas Victoriano como entrenador y se quedó con el Nº1 de la fase regular, tras conseguir 24 victorias y sufrir 12 derrotas.

Gimnasia, en tanto, tuvo el mismo récord pero con desventaja ante la Fusión ya que ambos se ganaron entre sí en la temporada regular, pero con mayor ventaja para los santiagueños (92 a 82 y 86 a 78).

Tras esa primera fase, los santiagueños vencieron a Instituto (3 a 2) y luego diron el golpe definitivamente al eliminar al bicampeón Boca Juniors (3 a 1) en la Bombonerita.

En ese recorrido promediaron por juegos 84,1 puntos, 33,6 rebotes y 15,3 asistencias.

El cubano Chachón es una de las cartas de Gimnasia.

Mientras que el Verde, que es dirigido por Pablo Favarel, superó los dos cruces previos a esta final en quinto juego, haciéndose imbatible en el Socio Fundadores.

En la primera llave dejó en el camino a Independiente de Oliva (3 a 2) y posteriormente doblegó a Ferro Carril Oeste con un soberbio definitivo punto (3 a 2).

*Antecedentes

Los histórico Robert Battle (Quimsa) y Sam Cancly (Gimnasia) luchan en las finales de 2014-15 ante la mirada de un jovencito Deck.

Esta será la segunda oportunidad que Quimsa y Gimnasia definan mano a mano un título de Liga Nacional.

El antecedente fue en la temporada 2014-15, cuando la Fusión se impuso por 4 a 2 y consiguió su primera estrella en la elite nacional.

La Fusión cerró aquella campaña con uno de los mejores registros que se recuerden: 56 victorias y apenas 13 derrotas entre fase regular y playoffs, alcanzando un porcentaje de triunfos del 81,2%. Además, igualó el récord histórico de 17 victorias consecutivas, marca que comparte con Atenas y Peñarol.

La vez anterior que se vieron las caras fue en las semifinales de la 2022-23 y otra vez volvió a imponerse Quimsa.

En esa oportunidad, el equipo santiagueño barrió la serie por 3 a 0 y avanzó a la final que luego ganaría ante Boca para sumar otra estrella.

En consecuencia, Quimsa buscará su tercer título en la Liga (2014-15 y 2022-23) y Gimnasia irá por su segunda vuelta olímpica (2005-06).

*Presencia bahiense

¡Qué lujo, Fausto! El pibe de Olimpo se dará el gran gusto de jugar una final de Liga.

Desde su llegada en enero de este año, Fausto Ruesga se ganó su lugar en la segunda batería de Quimsa, aportando en los dos costados de la cancha.

Se trata de su segunda experiencia en la Liga Nacional tras jugar con Bahía Basket en la temporada 2020-21.

En la fase regular, el jugador surgido de Olimpo disputó 18 partidos, promediando 16m2s en cancha y 5,9 puntos por partido.

Ya en los playoffs, jugó 9 encuentros estando en cancha 12m6 por juego y sumando a razón de 5 unidades por cotejo.

*Agenda

La final se jugará al mejor de siete con ventaja de localía para Quimsa y la agenda será la siguiente:

-Juego 1 | Sábado 6/6 | 19.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 2 | Lunes 8/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 3 | Jueves 11/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 4 | Sábado 13/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 5* | Miércoles 17/6 | 22.10 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

-Juego 6* | Sábado 20/6 | 21.00 hs | [Socios Fundadores | TyC Sports 2

-Juego 7* | Martes 22/6 | 21.00 hs | Ciudad (Santiago del Estero) | TyC Sports 2

*De ser necesario