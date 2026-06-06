Torneo Apertura: la fecha 11 abre el telón con cuatro buenas propuestas

Con cuatro partidos comenzará hoy la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga del Sur.

Un encuentro será de la "A" y los tres restantes, de la "B". Todos comenzarán a las 15.

En la división superior, el líder Huracán se medirá ante La Armonía en cancha de Villa Mitre.

El árbitro del encuentro será Fernando Márquez.

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El Globo acumula un invicto de 9 partidos (no pierde desde la primera fecha) y viene de igualar sin goles ante Villa Mitre.

Mientras que el Velezano atraviesa un irregular presente y en su última presentación empató 0 a 0 ante Linires.

En el primer enfrentamiento entre ambos, el equipo de Ingeniero White se impuso por 3 a 2, con tres goles de Lautaro Cerato y como visitante.

La programación continuará mañana con un partido adelanto, ya que Bella Vista y Sporting se medirán a las 11 en La Loma. Dirigirá Pablo Leguizamón.

Mientras que también el domingo, pero a las 15 se cruzarán: San Francisco-Villa Mitre (Juan Ignacio Miranda) y Libertad-Liniers (Facundo Altuna).

*Posiciones

Así está la tabla:1º) Huracán, 21 puntos; 2º) Libertad, 16; 3º) Bella Vista, 15; 4º) Villa Mitre, 14; 5º) Liniers, 13; 6º) La Armonía, 11; 7º) Sporting y San Francisco, 9.

*En el ascenso

La Primera División "B" tendrá un choque sobresaliente esta tarde, cuando se midan el líder y su escolta.

El puntero Comercial visitará a Dublin en cancha de La Armonía. El juez del partido será Matías Islas.

Los de Ingeniero White suman 18 puntos y los del barrio San Martín, 16.

Expectante con 15 unidades se encuentra Tiro Federal, que esta tarde visitará a Pacífico de Cabildo.

En la vecina localidad pitará Mariano Perretti.

Por último, en Punta Alta, Rosario y Olimpo intentarán volver al triunfo.

El árbitro en el Coloso de Cemento será Brian Romero.

La fecha se completará mañana domingo, con el duelo entre Sansinena y Pacífico de Bahía Blanca, en el Luis Molina, desde las 15 y con arbitraje de Derlis Molina.

*Posiciones

Así está la tabla: 1º) Comercial, 18 puntos; 2) Dublin, 16; 3º) Sansinena y Tiro, 15; 5º) Rosario, 14; 6º) Olimpo, 13; 7º) Pacífico (BB), 7 y 8º) Pacífico (C), 5.