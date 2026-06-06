Amistosos: Portugal le ganó a Chile 2 a 1 con un tiempo de Cristiano Ronaldo

Recién en el segundo tiempo, Portugal lo pudo destrabar y venció a Chile 2 a 1, en uno de los tantos partidos amistosos que se jugaron hoy.

Cristiano Ronaldo sólo jugó los primeros 45 minutos.

Gonzalo Guedes --a los 58 minutos-- y Bruno Fernández --a los 75 minutos-- anotaron los goles de los lusos.

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Ya en el tiempo de descuento, Lucas Cepede marcó el tanto del honor para Chile, que tuvo al atacante bahiense Lautaro Millán entre los relevos.

Antes del cierre de la primera etapa, vieron la roja Rafael Leao en el local e Iván Román en el visitante.

El cotejo se jugó en el Estadio Nacional de Lisboa, con arbitraje del italiano Luca Zufferli.

Goleó Bélgica

El delantero Romelu Lukaku continuó su regreso a la selección belga al salir del banco para jugar 25 minutos en la victoria 5-0 sobre Túnez el sábado, en el último partido de preparación para ambos equipos antes de partir hacia Estados Unidos para el Mundial.

Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio y Nicolas Raskin marcaron los goles, mientras que Lukaku dio una asistencia, en su segunda aparición internacional en un año tras haber marcado contra Croacia en su regreso el martes.

El centrocampista tunecino Ismael Gharbi recibió una segunda tarjeta amarilla en el minuto 62 por una entrada a Doku, lo que demuestra la dificultad que tuvieron los norteafricanos para contener al extremo.

Bélgica debuta en el Grupo G del Mundial el 15 de junio contra Egipto en Seattle. También se enfrentará a Irán y Nueva Zelanda.

Túnez está en el Grupo F y chocará con Suecia, Japón y Países Bajos.