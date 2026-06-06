Los Pumas 7s y Las Yaguaretés jugarán mañana por el 9º puesto en Bordeaux

El seleccionado argentino masculino de rugby seven jugará este domingo ante Alemania por el 9º lugar en el seven de Bourdeaux, correspondiente a la última etapa del Championship 2025-26. El partido se disputará a las 6.56.

A su vez el seleccionado argentino femenino también disputará mañana el partido correspondiente al noveno lugar, en este caso ante Gran Bretaña y a las 6.34.

Se trata de la tercera etapa de la fase final del circuito mundial que organiza World Rugby y de la que mañana surgirá el campeón de la temporada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para Los Pumas 7s, que participan en la élite con los 8 mejores del circuito, se escapa otra chance de alcanzar el preciado campeonato mundial. De todos modos, como ya lo dejó en claro el bahiense Santiago Álvarez Fourcade, el equipo argentino transita una etapa de reacomodamiento con nuevos jugadores y se priorizan otros objetivos deportivos.

En esta oportunidad hoy perdió el primer partido de cruces hacia los cuartos de final ante Nueva Zelanda por 24-21, partido en el que los puntos llegaron vía try de Marcos Moneta, Martiniano Arrieta y un try penal. Conversiones de Santiago Vera Feld (2).

En el segundo compromiso, ya en semifinales conducentes a la definición por el 9º lugar le ganó a Uruguay por 26-17, con tries de Marcos Moneta (3) y Luciano González. Las anotaciones a la hache fueron de Pedro de Haro (3).

En el caso de Las Yaguaretés es realmente meritorio que le ganaron dos veces en el mismo día a Sudáfrica.

El primer partido correspondiente a la última fecha de la fase de grupos, las albicelestes se impusieron esta mañana por 17-5, con tries de Virginia Brígido (2) y Antonella Reding. Además hubo una conversión de Sofía González.

Después volvieron a cruzar en semifinales por el 9º lugar, partido que Las Yaguaretés ganaron por 22 a 17 con tries de Paula Pedrozo, Cristal Escalante, Virginia Brígido y Talía Rodich.

Sofía González anotó una conversión.