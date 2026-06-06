La Provincia decretó tres días de duelo por la muerte del Indio Solari

Se espera que miles de personas acudan al velorio del Indio Solari

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó tres días de duelo por el fallecimiento de Carlos Alberto "Indio" Solari, ocurrido ayer, y dispuso que la bandera bonaerense permanezca a media asta en todos los edificios públicos provinciales durante ese período.

La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, en el que se destaca la trascendencia artística y cultural del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En el texto, el Ejecutivo provincial definió a Solari como una figura central del rock argentino, capaz de atravesar generaciones y construir una identificación única con millones de seguidores. También resaltó su compromiso con las causas sociales y el impacto cultural de sus composiciones, convertidas en referencia para distintas generaciones.

Además, la Provincia invitó a los poderes Legislativo y Judicial, así como a los municipios bonaerenses, a adherir a la medida en homenaje al músico.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Duranta el sábado una multitud se concentró en Plaza de Mayo para conmemorarlo

Mientras tanto, continúan las definiciones para la despedida pública del artista. El velatorio, inicialmente previsto para el sábado, fue reprogramado para el domingo debido a cuestiones organizativas vinculadas a la magnitud de la convocatoria esperada.

La familia de Solari analiza distintas alternativas para realizar el homenaje. Una de las opciones que ganó fuerza en las últimas horas es el estadio de Racing Club, en Avellaneda, donde se mantienen conversaciones para concretar el evento.

En paralelo, el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de poner a disposición el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, considerado un espacio apto para recibir una gran cantidad de personas por su capacidad y accesibilidad. Según trascendió, funcionarios nacionales intentaron comunicarse con representantes de la familia para acercar la propuesta, aunque hasta el momento no hubo definiciones oficiales.

Fuentes vinculadas a la organización señalaron que el alcance de la despedida obliga a diseñar un importante operativo de seguridad y logística ante la expectativa de una concurrencia masiva de fanáticos provenientes de distintos puntos del país.

Por otra parte, quedaron descartadas de manera oficial alternativas como la residencia del músico en Parque Leloir y el Congreso de la Nación.

La autopsia realizada en las últimas horas confirmó que Solari falleció a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Su muerte generó una profunda conmoción en el ámbito cultural y político, además de múltiples homenajes de artistas, dirigentes y seguidores que lo reconocen como una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. (Infobae)