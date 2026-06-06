Estafas en modo Mundial: qué maniobras se reportan en Bahía

Pablo Pascual ppascual@lanueva.com Técnico Superior en Comunicación Social, con 26 años de experiencia en la redacción del diario La Nueva. Trabajó en las secciones Deportes y La Región. Desde hace más de una década se desempeña en la sección Seguridad. Distinguido en 2017 con el Premio Adepa en la categoría Periodismo Judicial.

Desde hace meses que se viene palpitando el inicio del Mundial de Fútbol 2026 y a pocos días del inicio el interés crece de manera exponencial.

Pero, como suele ocurrir con eventos de esta magnitud, aumentan al mismo ritmo los intentos de estafas de quienes quieren aprovechar la oportunidad para obtener ganancias.

Desde distintos organismos advirtieron sobre maniobras digitales con enlaces para acceder a los partidos, sitios falsos que simulan ser oficiales y hasta engaños con la venta de figuritas.

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En nuestra ciudad, la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) indicó que en las últimas semanas se registraron consultas y reportes vinculados a intentos de estafas relacionados con el certamen que se disputará desde el próximo jueves 11 en los Estados Unidos, México y Canadá.

“Es una problemática que comienza a replicarse en distintos puntos del país y que ya motivó advertencias de especialistas en ciberseguridad”, comenzó diciendo Pablo Daguerre, titular de la repartición municipal.

Señaló que el crecimiento de publicaciones engañosas, perfiles falsos y sitios web apócrifos vinculados al evento deportivo configura un escenario de riesgo creciente para consumidores y usuarios, especialmente en redes sociales y plataformas digitales donde circulan ofertas fraudulentas de entradas, paquetes turísticos y transmisiones gratuitas.

“La expectativa que genera un evento de alcance mundial como la Copa del Mundo suele ser utilizada por ciberdelincuentes para desplegar maniobras que apelan a la urgencia, la emoción y la confianza de las personas”, sostuvo.

Daguerre manifestó que no recibieron denuncias por hechos consumados, aunque admitió que crecieron las consultas preventivas y advertencias sobre intentos de fraude detectados por vecinos.

“Las modalidades detectadas abarcan desde falsas preventas de entradas y promociones inexistentes hasta clonaciones de páginas oficiales, aplicaciones fraudulentas, transmisiones piratas para ver partidos 'gratis' y perfiles que simulan pertenecer a organismos, agencias de turismo o empresas reconocidas”.

Advirtió también que “en muchas de estas maniobras utilizan herramientas de inteligencia artificial para generar contenidos cada vez más sofisticados y difíciles de detectar, incluyendo imágenes, videos, mensajes y sitios prácticamente idénticos a los reales”.

Oportunistas

Fuentes consultadas comentaron que en nuestra ciudad algunas personas recibieron recientemente mensajes donde se les proporcionaba un enlace para, supuestamente, tener acceso a los partidos, aunque los mismos resultarían ser un engaño para lograr tomar el control de los dispositivos de las víctimas y utilizarlos para estafar a los contactos o acceder a sus cuentas.

La importante demanda del álbum oficial y figuritas también brindó una oportunidad a los delincuentes.

En este contexto, salieron a la luz falsas ofertas de venta de los stickers a través de redes sociales.

La maniobra es muy básica: solicitar el dinero o un adelanto y finalmente no entregar lo que se pretendía adquirir.

“El menú de engaños digitales es cada vez más amplio y profesionalizado. Hoy no solo aparecen falsas entradas o paquetes turísticos, sino también aplicaciones fraudulentas, enlaces maliciosos, estafas vinculadas a merchandising, álbumes del Mundial e incluso supuestas inversiones o criptomonedas asociadas al torneo”, explicó Daguerre.

Preparación

“Las direcciones web replican el diseño, la identidad visual y las etapas del proceso de compra del producto oficial, lo que confunde a los usuarios y aumenta las probabilidades de éxito del fraude. Estos sitios muestran opciones con precios muy por debajo del mercado o promociones que parecen imperdibles”.

Daguerre mencionó que “las páginas simulan con gran detalle un comercio electrónico legítimo, mostrando envío gratuito, botones de 'Agregar al carrito' y campos para calcular el costo de envío, además de una sección de 'Productos relacionados'”.

Detalló que algunos de esos sitios también incluyen supuestos centros de atención al cliente, direcciones físicas y correos de contacto.

“El punto clave del fraude aparece en la etapa de pago dentro de los sitios, donde las víctimas son dirigidas a realizar transferencias”.

“Además, estos portales fraudulentos suelen estar compuestos por varias páginas con diseños y mecanismos muy similares a los del sitio oficial, lo que demuestra una estrategia organizada y cuidadosamente estructurada por parte de los atacantes”.

Cómo prevenir

Comentó Daguerre que “la prevención resulta fundamental porque muchas de estas estafas buscan obtener datos personales, claves bancarias o acceso a cuentas financieras mediante engaños cuidadosamente diseñados”.

Un indicador frecuente que puede ayudar a detectar un fraude es la utilización de perfiles de redes sociales no verificados, precios muy inferiores a los valores de mercado, mensajes que exigen pagos inmediatos o promociones por tiempo limitado y enlaces enviados por mensajes privados o canales no oficiales.

“La información, la verificación y la prudencia siguen siendo las herramientas más eficaces para evitar caer en estafas virtuales”, sostuvo.

El titular de la OMIC aconsejó comprar únicamente en plataformas oficiales y verificadas, además de evitar compartir claves, tokens o códigos de validación bancaria.

“También es importante activar los mecanismos de doble autenticación en las aplicaciones y redes”.

Es aconsejable revisar periódicamente los movimientos bancarios y resúmenes de tarjetas de crédito para poder denunciar rápidamente gastos o débitos no realizados por el titular.

En este sentido, recordó que los usuarios cuentan con herramientas de protección, como el desconocimiento de consumos, mecanismos de reversión y denuncias ante entidades bancarias y organismos de defensa del consumidor.

Delito estacional

“Existen estafas ´estacionales´, que son esos engaños que se presentan en un momento y lugar determinado, de acuerdo a un período de tiempo o evento particular que tiende a producirse”, sostuvo el especialista en cibercrimen Gustavo Sain.

Agregó que, por ejemplo, esto suele ocurrir durante la temporada estival con los fraudes relacionados con alquileres temporarios.

“Con la Copa Mundial de la FIFA, el evento deportivo más popular del planeta, sucede lo mismo. La expectativa y ansiedad es aprovechada por los estafadores para engañar a la gente con campañas de phishing”.

Detalló que se trata de un tipo de fraude de “robo de identidad”, que tiene por objetivo engañar a una persona para que revele algún tipo de información -generalmente financiera o personal- con el objetivo de suplantar su identidad digital para obtener algún beneficio.

“En relación al mundial, las primeras estafas detectadas se empezaron a observar el año pasado con el fraude de venta de entradas, donde en páginas web, publicidades en línea o redes sociales usurpan la identidad de la FIFA y ofrecen tickets con hasta 80% si se adquieren por anticipado”, explicó el ex director nacional de Ciberseguridad.

“Hace unos meses, desde que salió a la venta el álbum de figuritas oficial, existen vías de venta en Internet por canales no oficiales de la empresa que ofrecen cajas enteras de paquetes a valores irrisorios en términos de los precios de mercado. Esto se ve mucho en redes sociales, donde luego del pago por anticipado, los vendedores bloquean al usuario”, siguió diciendo.

Saín describió que también existen la venta de falsos paquetes de viaje, donde generalmente a través de correos electrónicos, se ofrecen precios muy bajos de estadía en hoteles cercanos a los estadios donde se van a disputar los partidos.

“Se empezó a ver la venta de servicios de streaming no oficiales para poder ver todos los encuentros por fuera de la suscripción mensual que cobran los canales de televisión que tienen los derechos de trasmisión”.

Sostuvo además que los “phishers” o estafadores intentan engañar a las personas “explotando vulnerabilidades como emocionalidad, urgencia y confianza”.

Respecto a la primera condición, manifestó que “la persuasión tiende a que la víctima tome decisiones irracionales o arriesgadas generando sentimientos como miedo, entusiasmo, curiosidad, ira, culpa y tristeza, entre otras”.

Describió que al damnificado se le brinda información para que “se involucre con una acción inmediata o el supuesto aprovechamiento de un beneficio determinado que puede desaparecer si no procede en el momento”.

Finalmente indicó que los delincuentes “generan un entorno de seguridad para que víctima sienta la confianza suficiente de poder brindarle determinada información sensible o tome una acción arriesgada en el manejo de la tecnología”.