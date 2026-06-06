Hora, TV y formaciones: Argentina se mide ante Honduras a pocos días del Mundial

La Selección Argentina se enfrentará esta noche con su par de Honduras, en el que será el primero de sus dos amistosos de preparación en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Kyle Field Stadium de Texas, que tiene capacidad para 102 mil espectadores y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe.

El combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro en plena preparación para la cita mundialista, aunque con varios jugadores tocados desde lo físico que incluso generan preocupación en el cuerpo técnico.

Es por esto que Scaloni tendrá que reemplazar a figuras claves como Nico Paz, los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel y el astro rosarino Lionel Messi, entre otros.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La "Albiceleste", que compartirá en el Mundial el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, ya lleva algunos días entrenando en la ciudad de Kansas, donde se aloja en un impresionante predio que presenta muchas comodidades para llevar adelante la preparación de la mejor manera posible.

En ese sentido y en busca de la mejor puesta a punta, también disputará otro amistoso, ante Islandia el martes 9.

El de este sábado será el cuarto enfrentamiento entre la Argentina y Honduras, en un historial muy favorable para los actuales campeones del mundo.

El primer enfrentamiento se dio en el 2003 y terminó 3-1 a favor de la Selección argentina, mientras que en 2016 se impuso 1-0 y en 2022 el resultado fue 3-0 a su favor.

*Probables formaciones

-Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

-Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano. DT: Reinaldo Rueda.

-Estadio: Kyle Field

-Hora: 21.

-TV: TyC Sports y Telefe