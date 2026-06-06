El Municipio iniciará acciones legales a dos personas que mataron una nutria

Un ejemplar de Coipo, más conocido vulgarmente como nutria.

El Municipio de Bahía Blanca informó esta tarde que iniciará acciones judiciales a dos jóvenes que mataron a un ejemplar de coipo (nutria) en las calles de la ciudad. El hecho tomó relevancia en redes sociales al ser denunciado por vecinos que vieron la publicación realizadas por los mimos jóvenes cometiendo el hecho.

Por este motivo, la Municipalidad indicó que se presentará como particular damnificado por las acciones realizadas por los dos jóvenes oriundos de Huanguelén.

En el comunicado indicaron que "desde el primer momento estamos en contacto y quedamos a disposición de quienes hicieron visible este caso a través de las redes sociales".

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Además, aseguraron estar trabajando junto al Fiscal Santiago Garrido y colaborando con todas las acciones necesarias para el avance de la investigación.

El Municipio refirió tener un compromiso permanente con el respeto animal y que se vienen impulsando políticas públicas orientadas al cuidado, la convivencia responsable y respetuosa entre las personas y animales.

Por este motivo, entienden que hechos de esta gravedad no pueden ser relativizados ni naturalizados. "La violencia hacia los animales nos interpela como sociedad y exige una respuesta firme por parte del Estado", aseguraron.

La denuncia recaerá en estos dos jóvenes, identificados como Bautista Bravo e Imanol Santerre, quienes se filmaron pateando hasta matar a una nutria en calle Paraguay al 500. decidido presentarnos como particulares damnificados en la causa. Porque creemos que el respeto por los animales es un valor que debe ser defendido.

"Queremos una Bahía Blanca donde el cuidado, la empatía y el respeto sean valores compartidos. Y vamos a seguir trabajando para que así sea", sentenciaron desde el Municipio.