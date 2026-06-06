En vivo: Franco Colapinto prueba por última vez antes de la clasificación del Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto realiza en estos momentos la última práctica libre del Gran Premio de Mónaco, correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Tras un viernes algo complicado, el piloto argentino disputa la tercera tanda de entrenamientos libres buscando la mejor puesta a punta de cara a la clasificación de más tarde

En las prácticas de ayer, el pilarense terminó en el 15° en ambas ocasiones y no anduvo con vueltas a la hora de analizar su performance: "No fue un gran día", dijo Franco.

Luego de esta salida, a las 11 se correrá la clasificación, fundamental para la carrera principal de mañana teniendo en cuenta la dificultad que existe en este circuito callejero para el sobrepaso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, el Gran Premio se largará mañana domingo a las 10.

*Minuto a minuto

7.55: Mano a mano

Kimi Antonelli (Mercedes Benz) otra vez le quita la primera posición a Charles Leclerc, cerrando la vuelta en 1m13s137.

7.53: Otra vez el Principito

Charles Leclerc volvió a meter el mejor tiempo de la tanda, con 1m13s335, y vuelve a ser el más rápido de la práctica.

7.50: Arriba las flechas

Kimi Antonelli (Mercedes Benz) realizó la mejor vuelta hasta el momento, con 1m13s3, trepando al primer puesto de la práctica.

Quedó, momentáneamente, por encima de su compañero de equipo George Russell.

7.44: Dominio rojo

Las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerec siguen marcando el ritmo en Mónaco y marcan los mejores registros en el inicio de la tanda.

7.42: Franco y su primer tiempo

En la primera vuelta cronometrada, Colapinto trepó hasta el sexto lugar entre los primeros que sumaron registros.

7.30: Arrancó la práctica 3

Se puso en marcha la última tanda de entrenamientos ante de la clasificación.