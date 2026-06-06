La bahiense Victoria Stamati, convocada por la Selección al Panamericano de natación

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

El equipo técnico nacional de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos amplió la lista de citados de cara al Campeonato Panamericano de Natación Panam Aquatics, a realizarse en Ibagué, Colombia, del 8 al 12 de julio.

Es por ello que en las últimas horas, al bahiense Thiago Marinozzi (Uno Bahía Club) se le sumó Victoria Stamati por lo que la ciudad tendrá dos representantes.

Vicky, de 18 años, se ganó la posibilidad ante el surgimiento de plazas vacantes y por los buenos resultados obtenidos en el último Campeonato Nacional Junior. Será su primera experiencia representanto a la Argentina.

La nadadora de Olimpo fue allí 6° en 100 espalda, 7° en 50 y 200 espalda, su estilo predilecto, además de ser 9° en 50 libres.

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La nueva nómina incluye a otros 13 jovenes atletas de 15 a 21 años: Martina Zawadzki, Bautista Arrieta, Paloma Morato, Tupac Aspitia, Liuca Penna, agostina Leites, Davina Espinosa Zalazar, Guadalupe Bonessa, Leandro Recoba, Juan Pablo Torres, José Gramajo, Tomás Olivera y Nicolás Retrive.

Lamentablemente, como viene sucediendo —no solo con la natación, sino en varias disciplinas—, la participación de los atletas será bajo la modalidad autofinanciada y el valor por persona asciende a 3450 dólares.

La Selección tiene previsto concentrar en Capital Federal desde el lunes 6 de julio, viajar a Colombia ese mismo día y regresar a nuestro país el martes 14.