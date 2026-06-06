El principal candidato dio el "OK" y Boca está a un paso de tener nuevo entrenador

Rodolfo Arruabarrena está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Boca, luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme avanzara con una propuesta formal para que inicie su segundo ciclo al frente del primer equipo.

El “Vasco” daría el visto bueno en las próximas horas, por lo que solo restarían detalles para que el acuerdo quede encaminado y pueda ser anunciado oficialmente por el club.

Arruabarrena aparece como el nombre elegido por Riquelme para suceder a Claudio Úbeda, quien dejó el cargo tras el cierre del semestre y la eliminación de Boca en la Copa Libertadores.

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El ex lateral izquierdo ya dirigió al Xeneize entre 2014 y 2016, etapa en la que conquistó el torneo de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año, aunque su ciclo también quedó marcado por las eliminaciones ante River en la Copa Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

De concretarse su llegada, Arruabarrena asumirá en un Boca golpeado, necesitado de reconstruir confianza y con el desafío inmediato de ordenar al plantel para la segunda parte de la temporada.