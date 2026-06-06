Buscan a un adolescente que no regresó a su casa

La policía solicitó ayuda para poder hallar a un adolescente que se encuentra desaparecido desde ayer.

Se trata de Adrián Guillermo Núñez Rodríguez, de 14 años de edad, quien en la víspera dejó su vivienda de El Caldén al 1.400 para concurrir a la escuela y no regresó.

Desde la comisaría Cuarta indicaron que el chico es de contextura robusta, mide 1,65 metros de altura, tez blanca, ojos marrones y pelo castaño claro.

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Al momento de ausentarse vestía una campera de algodón gris y negra y pantalón deportivo negro. No tenía en su poder celular ni documentación personal.

Cualquier información debe suministrarse al 911 o en la seccional policial más cercana.