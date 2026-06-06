Detuvieron a un sujeto que golpeó a un joven para robarle las zapatillas

Un sujeto fue arrestado esta mañana en el centro de la ciudad acusado de golpear a otro para robarle un par de zapatillas, informaron fuentes oficiales.

Los voceros indicaron que el hecho se produjo alrededor de las 6, en la primera cuadra de calle 19 de Mayo, cuando Nahuel Jesús Vera Cruz, de 24 años, abordó en la vía pública a Rafael Pascual Lillo (19) y le aplicó golpes en la cabeza para apoderarse del calzado que llevaba colocado.

Tras el robo el acusado se dio a la fuga, aunque poco después fue interceptado y aprehendido por efectivos de la Policía Local, secuestrando los elementos en su poder.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Producto de la agresión el damnificado fue trasladado a la Clínica Matera para recibir atención por las lesiones sufridas.

Vera Cruz fue trasladado a la seccional Segunda, donde se iniciaron actuaciones por el delito de robo, con intervención de la fiscalía de flagrancia.