Arrestado por discutir con una mujer y arrebatarle el celular

Un sujeto fue aprehendido esta mañana en la zona del barrio Anchorena acusado de discutir con una mujer y arrebatarle el teléfono celular, informaron fuentes oficiales.

Desde la comisaría Cuarta indicaron que el procedimiento se produjo poco después de las 6, cuando efectivos de la Policía Local que realizaban recorridas preventivas arrestaron a Álvaro Roa (28).

Mencionaron desde la dependencia que poco antes, en Láinez y Rosales, el individuo habría mantenido una discusión con una mujer en el marco de una supuesta venta de estupefacientes.

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En esas circunstancias, según señalaron, el sospechoso tomó el teléfono de la víctima y se dio a la fuga.

El hombre fue imputado del delito de hurto y puesto a disposición de la fiscalía de flagrancia.