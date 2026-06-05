Boqueteros: a dos de los chilenos los habían rechazado del país en abril

Los tres hombres de nacionalidad chilena que fueron capturados ayer a la tarde en la terminal de ómnibus local, como posibles autores del robo, en la modalidad de boqueteros, en una distribuidora de Brandsen al 700, tienen antecedentes en aquel país y a dos de ellos les habían rechazado su ingreso a la Argentina.

Se trata de Pablo Andrés Castillo Antipe y Camilo Germán Pardo Villarroel, a quienes les desestimaron el ingreso a nuestro país el 8 de abril pasado, regresando de inmediato a tierras chilenas, con lo cual se cree que retornaron de forma clandestina.

El tercero, Leonel Antonio Villa Villa, sí tiene registro oficial de ingreso el 27 de mayo último, luego de que también se le impidiera pasar el 8 de abril.

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Se descubrió que al menos dos de ellos tienen prontuario chileno.

En junio de 2014, a Pardo Villarroel le dictaron la prisión preventiva en Temuco, acusado de robar en un supermercado junto con otras dos personas.

Mientras que en abril de 2022, Castillo Antipe fue acusado, junto con otro delincuente, de operar desde el interior de una cárcel para cometer estafas reiteradas en la compra-venta de vehículos.

En Moreno y Güemes

Por otra parte, se determinó que, además del robo de más de 40 millones de pesos a la distribuidora Santarossa -botín que se recuperó casi en su totalidad en la estación de micros-, los extranjeros estarían relacionados con otros delitos en este medio.

Sería, por caso, quienes el miércoles pasado, a primera hora de la tarde y utilizando un inhibidor de señales, accedieron a un vehículo Renault Sandero estacionado en Moreno y Güemes.

Del vehículo, perteneciente a un hombre de 43 años, sustrajeron un maletín con escrituras, recetas y sellos, además de tarjetas de crédito y débito varias y otra documentación.

Los tres acusados quedaron a disposición de la fiscalía de Bahía Blanca y tendrán que responder, al menos, por los dos hechos más recientes cometidos en la ciudad.