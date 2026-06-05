Buscan a un preso que tenía salidas laborales y no regresó a la cárcel

La justicia bahiense ordenó la captura de un sujeto que tiempo atrás había sido beneficiado con salidas laborales y no regresó a la cárcel.

Se trata de Juan Cruz Domenichetti, quien a fines de 2023 fue condenado por el Tribunal en lo Criminal a 5 años de prisión tras ser sorprendido con armas de fuego en su poder. Su pena vence el 18 de abril de 2028.

Voceros oficiales señalaron que el juez Onildo Stemphelet, quien hasta diciembre pasado ocupaba el Juzgado de Ejecución Penal Nº 2, le había otorgado al sujeto la posibilidad de usfructuar salidas transitorias laborales.

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Se supo que cumplía tareas en un carro de comidas en la ciudad de Punta Alta y que ayer a la tarde personal de monitoreo detectó que se produjo un corte en la tobillera electrónica que le habían colocado.

Por otra parte, las autoridades penitenciarias confirmaron que Domenichetti no regresó a la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.

El caso por el que fue sentenciado se produjo el 19 de abril de 2023, en Punta Alta, cuando personal policial interceptó el Peugeot 207 en el que se movilizaba junto a otras dos personas.

Al registrar las pertenencias los oficiales encontraron en una mochila una pistola Beretta calibre .22 con 8 municiones y un revólver calibre .38 cargado con 4 municiones, además de otros dos revólveres descargados entre las prendas de Carlos Astiasarán (sentenciado a 4 años de cárcel).