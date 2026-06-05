Despedida del Indio Solari: Martín Menem dijo que el Congreso “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad”

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció hoy que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar una despedida al ícono del rock nacional Indio Solari, fallecido este viernes a los 77 años de edad.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", explicó el riojano en su cuenta de la red social X

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", agregó.

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Al comienzo de su mensaje, menem se solidarizó con familiares y amigos del cantante, a quien definió como "uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional".

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", afirmó. (NA)