El Gobierno aprobó otros 2 proyectos en el RIGI y las inversiones previstas ya superan los US$22.500 millones

El RIGI ya cuenta con 18 proyectos aprobados por el Gobierno por un total de US$22.541 millones. Las incorporaciones más recientes al régimen fueron el Gasoducto San Matías, en Río Negro, y la expansión del proyecto de litio Sal de Oro, dos iniciativas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Además, este viernes autorizó nuevas importaciones con beneficios fiscales a la empresa Sidersa para la construcción de una nueva planta siderúrgica en la provincia de Buenos Aires.

“Se recomienda incorporar siete nuevas posiciones arancelarias al listado de mercaderías oportunamente aprobado en el marco del proyecto único denominado ‘Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa’ adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, indicó la resolución 44, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

También aprobó la adhesión de la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz al RIGI, a través de la resolución 99. Este proyecto prevé una inversión de US$1241 millones.

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Con estas incorporaciones, el mapa del RIGI se reparte entre Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Allí se concentran proyectos que van desde infraestructura petrolera y gasífera hasta energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata.

Se estima que el Gobierno tiene en carpeta unas 40 propuestas para adherirse al RIGI, con tiempos de evaluación de unos 45 días. Se calcula que, hasta su finalización, en julio de 2027, se apruebe la gran mayoría de las propuestas en sectores estratégicos.

En paralelo, el Gobierno espera que el Congreso avale el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (“Súper RIGI”). La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión llega a US$1000 millones.

Cuáles son todos los proyectos aprobados por el RIGI hasta ahora

Desde su reglamentación, en octubre de 2024, se habilitaron 18 proyectos con compromisos de inversión por US$22.541 millones.

El listado de proyectos del RIGI aprobados hasta el momento es el siguiente: