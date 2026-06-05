La CAME pide que se tomen medidas impositivas a favor de los pequeños y medianos comerciantes

En línea con el pedido realizado por los comerciantes de Bahía Blanca el pasado lunes, desde la CAME exigen que se tomen medidas urgentes para mejorar la condiciones en un contexto regresivo y de bajo consumo. Salvador Femenia, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, habló con LU2 y dijo que: "El problema que se vive en Bahía es similar en todo el país".

"Le pedimos tres puntos: un tema referido a las multas por incumplimiento de obligaciones formales, la suspensión de los embargos y una moratoria para todas las deudas de las pymes. Esto, dentro del marco de un anuncio que había hecho el ministro, diciendo que iba a mandar un proyecto para modificar la ley de inocencia fiscal, donde el tema de las multas está contenido. Y bueno, aprovechando esto, les sugerimos que incluya estos tres puntos, porque la situación es acuciante para todas las pymes, tanto en la parte del comercio como de la industria".

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Femenia refirió a que la problemática es a nivel nacional, más allá de algunas particularidades provinciales, pero particularmente, ingresos brutos es el impuesto apuntado como el más problemático:

"Esto es a nivel país, porque no es una política municipal ni provincial, es una política nacional la que está afectando, más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con las provincias y los municipios que también afectan por lo menos la rentabilidad de las pymes".

"Ingresos brutos es de la peor calidad, es el más regresivo y muy agravado por los regímenes de retención y percepción, que generan saldos a favor, que es realmente otra consecuencia nefasta de las normas que se aplican sobre este impuesto".

"Bueno, hay que tener en cuenta que entre el 80 y el 85% en promedio de la recaudación de las provincias se basa en este impuesto. Lo que pasa es que llega un momento que está hasta fuera de toda norma, perjudicando realmente financiera y económicamente a las empresas".

El vocero de la CAME indicó que hay un pedido de consenso fiscal para que se trate el tema de los ingresos brutos y las tasa municipales: "Necesitamos una reforma tributaria para realmente ir a un sistema más progresivo y no tan regresivo, que no afecte los márgenes brutos e ir a un reacomodamiento de la estructura del país porque, hay una cuestión estructural, que le pone mucho costo y realmente las rentabilidades o los márgenes brutos se han achicado un montón, para lo cual haría falta más escala para que el negocio sea viable y hoy no tenemos ni margen, ni escala", aseguró.

"Creemos que desde la lógica no hay que volver con viejas prácticas, yo creo que el sistema se va acomodando. Si hay una mejora en los impuestos y se van frenando o realmente se van empezando a compensar el nivel de tarifas y hay cambios estructurales que bajen los costos, indirectamente va a significar un mejoramiento del tipo de cambio sin devaluar. Si queremos devaluar para corregir la economía, nos vamos a meter en otro problema seguramente", finalizó Femenia.