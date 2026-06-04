El Gobierno preadjudicó la Hidrovía a Jan de Nul y la deja a un paso de retener la concesión

La definición de la nueva concesión de la Vía Navegable Troncal dio este jueves un paso decisivo. El Gobierno nacional comunicó a las empresas participantes el Dictamen de Preadjudicación y recomendó adjudicar el contrato a la unión transitoria integrada por y Servimagnus.

La medida coloca a la actual operadora del sistema en posición de retener la concesión de la principal ruta fluvial de la Argentina, aunque todavía resta cumplir una última instancia administrativa antes de la adjudicación definitiva.

La decisión surge tras la evaluación de las tres etapas previstas en el proceso licitatorio y marca un punto de inflexión para una licitación seguida de cerca por exportadores, terminales portuarias, provincias, navieras y operadores logísticos.

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Si no prosperan impugnaciones durante el plazo abierto por el dictamen, Jan de Nul continuará al frente de una vía estratégica por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

La diferencia estuvo en la evaluación técnica

Según informó el Ministerio de Economía, la recomendación de adjudicación se basó en el sistema de evaluación establecido junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que participó como asesor técnico durante el proceso.

Los números finales muestran una diferencia significativa entre las dos compañías que llegaron a la instancia decisiva.

La propuesta económica, en cambio, terminó igualada. Ambas empresas obtuvieron el máximo puntaje previsto en el pliego al presentar el menor valor posible para el peaje, por lo que el resultado final quedó definido por la superior calificación técnica obtenida por la compañía belga.

La tercera participante, DTA Engenharia, había quedado fuera de competencia luego de que su oferta fuera declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

Siete días para presentar impugnaciones

Pese al avance del proceso, la concesión todavía no fue adjudicada de manera definitiva.

Con la emisión del dictamen de preadjudicación se abrió una última instancia de siete días corridos para que los oferentes puedan presentar impugnaciones formales.

Una vez concluido ese plazo y resueltos los eventuales planteos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá avanzar hacia la adjudicación definitiva del contrato.

Desde el Gobierno señalaron que antes de emitir el dictamen se realizó una revisión integral de todas las actuaciones para verificar el cumplimiento de la documentación licitatoria, la normativa argentina vigente y las recomendaciones internacionales aplicadas al proceso.

Qué destacó el Gobierno

En el comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Economía sostuvo que durante el procedimiento no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes contra los actos administrativos desarrollados hasta el momento.

Asimismo, indicó que la Justicia rechazó las denuncias que buscaron cuestionar o frenar la licitación.

La cartera económica también afirmó que la futura concesión permitirá una reducción cercana al 15% de los costos logísticos y facilitará la incorporación de nuevas tecnologías para la navegación.

La definición de la nueva concesión de la Hidrovía representa uno de los hitos más relevantes para el sistema portuario y exportador argentino de los últimos años.

Tras meses de evaluaciones, auditorías, presentaciones técnicas y disputas entre oferentes, la licitación ingresó ahora en su tramo final. Si no surgen objeciones que alteren el resultado, Jan de Nul quedará en condiciones de continuar operando la principal vía navegable del país. (con información de Argenports)