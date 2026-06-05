El Gobierno aprobó el Plan Invierno 2026 en base al informe trimestral del Servicio Meteorológico

El Gobierno aprobó el Plan Invierno 2026 y lo hizo en base al informe trimestral que realiza el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mientras que transfirió a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) las competencias que anteriormente ejercía la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil.

Según la resolución 492/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial : “Apruébase el ‘Plan Invierno 2026´, como actualización del Plan aprobado por la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 305/24”.

“Establécese que las competencias atribuidas a la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil mediante los artículos 2º y 3º de la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 305/24 serán ejercidas por la Agencia Federal de Emergencias”, añadió el documento.

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En tanto, en un Anexo de la resolución se destacó el rol de coordinación ejercido por la AFE “para la atención de eventuales situaciones de crisis, mediante la utilización de mecanismos de ampliación o reducción en la asignación de recursos conforme la demanda de las jurisdicciones afectadas, resultando para ello fundamental contar con información provista por las Fuerzas Federales y por los organismos nacionales y provinciales vinculados a la materia”.

“Tomando como referencia el informe trimestral del SMN, el cual advierte condiciones meteorológicas por encima de los valores normales para el presente período estacional en la zona sur del país, resulta necesario fortalecer las instancias de seguimiento y coordinación a fin de atender los requerimientos que pudieran formular las jurisdicciones provinciales de Defensa/Protección Civil ante dicho escenario”, se señaló en el citado Anexo.

Asimismo, se añadió: “Ello, contemplando además antecedentes registrados en temporadas anteriores, durante las cuales se verificaron eventos adversos que afectaron a distintas poblaciones de la región y requirieron la asistencia del Estado Nacional”.

“En tal sentido, se conformó un grupo de trabajo integrado por las áreas de Defensa/Protección Civil jurisdiccionales, Vialidad Nacional, las Fuerzas Federales, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Energía, YPF, el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), el SMN, la Dirección Nacional de Prevención y Mitigación y la Dirección Nacional de Operaciones y Logística”, se indicó. (N/A)