Colapinto, sin vueltas luego de las pruebas en Mónaco: "No fue un gran día"

Franco Colapinto fue autocrítico al analizar su primer día de acción en el Gran Premio de Mónaco.

"La pista está bien. Al auto le costó mucho mas que en otras carreras, no se siente consistente en todas las vueltas, y eso es lo que más se siente en una pista como Mónaco, que es mucho de confianza", reconoció el piloto argentino, tras terminar 15º en las dos primeras pruebas libres en Montecarlo.

"Estoy bloqueando un montón y cuando bloqueas en un callejero como este te saca mucha confianza para frenar fuerte y meter velocidad en la curva. Hay mucho por trabajar, obviamente no fue un gran día. Ojalá el laburo de la noche sirva para estar mejor mañana", agregó el piloto de Alpine.

La actividad en el Principado continuará mañana sábado, con la tercera tanda de entrenamientros (de 7.30 a 8.30) y la clasificación (a las 11).

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Luego, el domingo, el Gran Premio se largará a las 10.